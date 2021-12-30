سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم نادي الشارقة للسيارات القديمة

المصدر: الشارقة – البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (51) لسنة 2021م، بشأن تنظيم نادي الشارقة للسيارات القديمة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة ناد مختص بشؤون الرياضة الثقافية المجتمعية لهواة السيارات والدراجات القديمة يُسمى: «نادي الشارقة للسيارات القديمة»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي، ويعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناء على طلب الرئيس أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي وفقاً للمرسوم إلى: نشر ثقافة رياضة وهواية السيارات والدراجات القديمة وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز المشاركة فيها، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة وهواية السيارات والدراجات القديمة على المستوى الداخلي والخارجي للدولة، وغيرها.

ونص المرسوم على أن يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم العمل في النادي، وتأهيل القيادات والكفاءات في مجال رياضة وهواية السيارات والدراجات القديمة، وتمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة برياضة وهواية السيارات والدراجات القديمة بالتنسيق مع المجلس الرياضي، وإعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية، التي تستهدف نشر ثقافة رياضة وهواية السيارات والدراجات القديمة، وغيرها.

وبحسب المرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، على أن يتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

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