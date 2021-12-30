وفد الهلال الأحمر يزور المناطق المتضررة من الفيضانات في ماليزيا

المصدر: «أبوظبي- وام»

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اطلع وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال وجوده في ماليزيا حالياً، على المناطق والحالات المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت البلاد، جراء الأمطار الغزيرة.

وناقش الوفد الخطط والآليات لتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للمتأثرين من الفيضانات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور الإمارات الإنساني، إقليمياً وعالمياً، وسرعة تقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة، في أي مكان في العالم.. لافتاً إلى أن الهيئة، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، دائماً على أهبة الاستعداد.

‎‎بدوره أشار فهد بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في الهيئة إلى حجم الخسائر التي عاينها الوفد على الطبيعة، والتي أصابت الأسر والمؤسسات، وتأثرت بها في مجالات الحياة الأساسية.

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