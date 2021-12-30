هزاع بن زايد: كلمات ملهمة

المصدر: (دبي - البيان )

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبث الطمأنينة.

ودون سموه عبر «تويتر»: «كلمات ملهمة من الشيخ محمد بن زايد وتوصية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أمام الموجة الجديدة من كوفيد، وفي الوقت نفسه كلام يبث الطمأنينة بأن هذه المرحلة ستمضي مثلما مضت المرحلة السابقة، وسنعبر معاً بأمان كما وعد سموه في بداية الجائحة».

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