110 ملايين فحص لـ«كوفيد 19» أجرتها الجهات الصحية منذ بداية الجائحة

المصدر: ‌‎دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إحصائيات نشرها الحساب الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الجهات الصحية في الدولة أجرت منذ بداية الجائحة 110,490,236 فحصاً بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم. وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 448,050 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 757,145 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة مضاعفات الفيروس، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة على 2,160 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743,340 حالة.

جرعة

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 37,695 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 22,574,541 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 228.25 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز