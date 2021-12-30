دبي تستقبل العام الجديد بـ 36 عرضاً للألعاب النارية في 129موقعاً

المصدر: دبي- البيان

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تعتبر دبي من أبرز المدن التي يترقّب العالم مشاهدة احتفالاتها بالعام الجديد، وما تشمله من تجارب وفعاليات مميزة بهذه المناسبة، متضمنة مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، وحفلات العشاء، والعروض الفريدة والمبتكرة، مثل عروض «الدرون» الضوئية، علاوة على الألعاب النارية، التي تشكل أحد أهم مظاهر الاحتفال، بالإضافة إلى تجارب التسوق الفريدة، التي يفضلها الجميع.

وتتزامن احتفالات رأس السنة هذا العام، مع مبادرة «#وجهات_دبي»، التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، للتعريف بأماكن متميزة في دبي، بعضها لا يوجد له مثيل في العالم، وإبراز ما تضمه من فعاليات متنوعة على مدار العام، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وكذلك فنية وترفيهية، بينما يضم العديد من تلك الوجهات، كذلك، احتفالات العام الجديد، إذ تهدف المبادرة إلى التعريف بما تتيحه وجهات دبي المتميزة من خدمات ومميزات، تناسب جميع أفراد العائلة، من مختلف الأعمار، سواء من مواطني الدولة والمقيمين، وكذلك الزوار.

وتؤكّد استضافة دبي لقائمة الفعاليات والأنشطة المتميزة، من مكانتها البارزة كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وكذلك المكان المثالي للاستمتاع باحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، لا سيما أن الإمارة، قد تمكّنت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الشاملة، من استعادة حيوية كافة القطاعات والأنشطة.

وتعزز الاحتفالات الثقة بين السكان والزوار، من خلال تسليط الضوء على دبي، كواحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم، كما تسهم الفعاليات الاحتفالية المتنوعة في تنشيط قطاع السياحة، ومن ثم الاقتصاد بشكل عام، مدعومةً بنجاح إكسبو 2020 دبي.

وبينما تستعد دبي لتكون بأبهى حلتها خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة، يقدم مهرجان دبي للتسوق، وجدول فعاليات دبي، مجموعة متكاملة من الفعاليات والاحتفالات، في جميع أنحاء الإمارة، خلال هذه الفترة.

إجراءات وقائية

وقد أعلنت حكومة دبي، الإجراءات الوقائية اللازم تطبيقها خلال احتفالات العام الجديد، وفي مختلف المواقع، وضمن كافة الأماكن، سواء المغلقة منها، أو التي سيتم تنظيمها في الهواء الطلق، ومن أهمها، الالتزام بارتداء الكمامات، والتي تعد من أهم الضمانات لحماية سلامة وصحة جميع المشاركين في الاحتفالات، وسيتم تطبيق الغرامة بقيمة 3000 درهم على المخالفين، من أجل تأكيد أعلى مستويات الالتزام، ومن ثم أعلى درجات السلامة للجميع، فضلاً عن مراعاة التباعد الاجتماعي، وغيرها من تدابير، هدفها في المقام الأول، ضمان الأجواء الآمنة لكافة المشاركين في الاحتفالات.

تجارب فريدة

تشمل سهرة «إيف أوف وندر»، عند «برج خليفة»، تجارب احتفاليةً فريدةً، احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ورأس السنة الجديدة، ومع حلول منتصف الليل، يترافق انطلاق عروض الألعاب النارية المرتقبة على البرج الأطول في العالم، مع عرض مذهل لأضواء الليزر، العرض الراقص لنافورة دبي.

وتتضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في «إكسبو 2020 دبي»، فعاليات ممتعة، وعروض الألعاب النارية، التي تضمن استمتاع كافة أفراد العائلة، مع إضفاء أجواء حماسية، قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد.

ويقدّم اثنان من أبرز منسقي الموسيقى العالميين، وهما أرمين فان بيورن، وديميتري فيغاس، عروضاً موسيقيةً ترفيهيةً. كما يمكن للزوار مشاهدة العروض الموسيقية المذهلة، في ساحة الوصل، قبل الاختتام الكبير للأمسية، بعرض للألعاب النارية المذهلة.

وتوفّر منطقة السيف التراثية في دبي، بجانب مياه خور دبي، تجربةً أصيلةً ومناظر خلابة، مع السفن الشراعية التقليدية، والملامح التاريخية للهندسة المعمارية. وتضمن المطاعم الـ 70 الممتدة على الواجهة المائية في المنطقة، مثل إيلا وسكافوس، إطلالةً مميزةً على عروض الألعاب النارية، لتُعيد التألق للمعالم المعمارية القديمة في ليلة رأس السنة.

كما تم تصميم عروض الدرون الضوئية، للاحتفال ببداية عام 2022، في الساعة 8:00 مساءً و10:30 مساءً، عشية رأس السنة، حيث تمتلئ السماء بمئات طائرات الدرون، التي تتراقص في الجو، لرسم أنماط وأشكال جميلة. ويُنظَّم هذا العرض البصري الرائع، فوق بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، ويمكن الاستمتاع بمشاهدته من أحد المطاعم العديدة في المنطقة.

وتُعد «لا مير»، إحدى «#وجهات_دبي» المميزة، لمن يريد الاستمتاع بالهواء الطلق أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، حيث توفر فعاليات مثالية للعائلات، من بينها منتزه الترامبولين الخارجي للأطفال الصغار، وفرصة الاستمتاع طوال اليوم في «لاجونا»، التي تعتبر واحدة من أفضل الحدائق المائية في الإمارة، كما يمكن للزوّار للتفاعل مع أضواء دبي، لأروع المجسمات الفنية التفاعلية والتركيبات الضوئية المبهرة Lightbattle X، للفنانين Joost van Bergen وDirk Schlebusch، وOnne Walsmit، والتي تمكّن الأشخاص من الحصول على ألوان أكثر، كلما زادت سرعة تحريك العجلة، فضلاً عن مشاهدة عرض ليزر مستوحى من علم النبات Rhizome، مع موسيقى الفنانين Tom و Lien Dekyvere. بالإضافة إلى أنه يمكن الاستمتاع بيوم كامل من المرح في الشاليهات المطلة على الشاطئ، والرياضات المائية، قبل بدء الألعاب النارية والاحتفالات.

عروض ومواقع

وستتاح خلال احتفالات العام الجديد، فرصة مشاهدة عدد أكبر من عروض الألعاب النارية، التي سيصل عددها هذا العام إلى 36 عرضاً، من المقرر تنظيمها في 29 موقعاً في مناطق متفرقة في دبي، حيث يمكن مشاهدة العروض في المواقع التالية: سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، دبي فستيفال سيتي مول، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، برج العرب، نادي الإمارات للغولف، وذي بوينت، برواز دبي، وتاون سكوير، وهناك أيضاً مجموعة من الفنادق التي تحتفل بحلول عام 2022 بالألعاب النارية، بما في ذلك بارك حياة دبي، منتجع جبل علي للغولف، منتجع فور سيزونز- جميرا، فندق جميرا زعبيل سراي، منتجع باب الشمس الصحراوي، فندق العنوان مونتغمري، لو رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا، منتجع سوفيتيل بالم جميرا، ون آند أونلي جزيرة النخلة جميرا، بلازو فيرساتشي- دبي، منتجع ومساكن بولغري- دبي، نشاما تاون سكوير دبي، عقارات جميرا للغولف، منتجع وسبا نيكي بيتش، فيستا ماري نخلة جميرا، بالم بيتش النخلة، ون آند أونلي رويال ميراج.

جناح ومقصورة

تقدم توب غولف دبي، عروضاً لا مثيل لها، حيث تدعو عشاق رياضة الغولف لاختتام العام بطريقة فريدة، مع تجربة الجناح الخاص لثلاثين شخصاً من الأصدقاء وأفراد العائلة، وتحيي الوجهة الترفيهية الرائعة في دبي، في تمام الساعة 9:00 مساءً، احتفالاً مميزاً، يضمّ مزيجاً رائعاً من الغولف والأطباق الشهية، وعروض الألعاب النارية المذهلة، في منتصف الليل.

ويمكن للراغبين بالاستمتاع بتجربة أكثر خصوصيةً في رأس السنة الجديدة، حجز مقصورة خاصة في عين دبي، التي تم افتتاحها مؤخراً في جزيرة بلوواترز، وتتيح العجلة الترفيهية الأعلى والأضخم في العالم، الاستمتاع بعروض الألعاب النارية والدرون الضوئية في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها برج خليفة، وسط مدينة دبي، وأتلانتس النخلة في نخلة جميرا، بدءاً من الساعة 8:00 مساءً حتى منتصف الليل.

كما يمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية في مواقع متنوعة في دبي، سواء في برج خليفة أو برج العرب أو دبي فيستفال سيتي وبلو واترز، عبر الحجز في خدمة العبرة المائية والفيري، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، التي تنطلق من مواقع مختلفة في دبي.

وستسلط النسخة السادسة من مهرجان «حتّا للعسل»، من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً، من 27 حتى 31 ديسمبر، الضوء على واحدة من أقدم المهن في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعرض النحّالين من جميع أنحاء الإمارات، حتى يمكن للزوار معرفة كل شيء عن تربية النحل، واستخلاص العسل، وطرق التمييز بين المنتجات المختلفة.

وجهات طعام فاخرة

توفّر فعالية سباركلز آند سنيكرز لرأس السنة الجديدة، من تايم أوت ماركت دبي، مزيجاً من الإيقاعات الموسيقية، وقائمةً من الأطباق اللذيذة، والإطلالات الخلابة على عروض الألعاب النارية في برج خليفة، والإضاءة الخلابة على أنغام النافورة الراقصة، بدءاً من الساعة 7:00 مساءً. ويقدم هذا الاحتفال المميز، أروع الأطباق الشهية للأصدقاء والعائلة، مع قوائم طعام حصرية من 18 مطعماً، من أفضل المطاعم المحلية في دبي، بما فيها بيكل وماستي وريف.

ويوفّر مطعم ذا لندن بروجكت في ليلة رأس السنة للضيوف، ليلةً لا تُنسى، نظراً لموقعه المثالي بالقرب من عين دبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بأشهى الأطباق، ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً مثل تارتار الطماطم، يعلوه الكافيار والمحار، ورافيولي الكمأة، على أنغام الموسيقى لمنسق الأغاني لونغا، ومشاهدة الألعاب النارية الرائعة في منتصف الليل.

كما يمكن قضاء ليلة رأس السنة الجديدة، مع حفلة بطابع استوائي في سوشي سامبا، الوجهة الأحدث في نخلة جميرا، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً. فمع قائمة شهية من الأطباق اليابانية المفضلة، والوجبات البرازيلية، والأطعمة البيروفية، يوفر هذا المطعم، مناظر لا مثيل لها للألعاب النارية، على وقع موسيقى أحدث الإيقاعات احتفالاً ببداية عام 2022.

وللاستمتاع بأجواء متميزة على طراز استوديو 54، يمكن زيارة جانغل فيفر في أمازونيكو، وقضاء أمسية مميزة ومتلألئة، حيث تبدأ الأمسية في الساعة 9:30 مساءً، على أنغام منسق الأغاني سبان، وقارعي الطبول اللاتينية، بينما تعكس قائمة الطعام، عراقة المطبخ الأمازوني، بما في ذلك السوشي الاستوائي، والمأكولات البحرية النيئة والطازجة، والأسماك واللحوم المشوية المختارة بعناية.

وتتيح ليلة رأس السنة في سيفن سيسترز، سهرةً رائعةً، بإلهام من ذا جريت جاتسبي، مع الموسيقى التي يبدعها منسق الأغاني روني، فضلاً عن أشهى الأطايب والإطلالات الرائعة على مياه قناة دبي المائية.

وتشمل قائمة المقبلات الشهية، كلاً من الضلوع القصيرة اللذيذة، مع صلصة ميسو وتيمبورا القريدس الصخري والسلطعون ذي القشرة الرقيقة المقرمش، وتونة سيفيتشي، في حين تجعل التصاميم الداخلية ذات الطراز الاستوائي، والموسيقى الحيوية، من المطعم، الوجهة المثالية للاحتفال بالعام الجديد.

كما يمكن الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات الشرقية، بتوليفة عصرية في ليلة رأس السنة، في مطعم بي بي سوشال دايننينغ، على أنغام الفرقة الموسيقية الحية، ومنسقي الأغاني الموهوبين. ومع نمط الأزياء المناسبة لإطلالة على السجادة الحمراء، توفّر الوجهة الشهيرة في مركز دبي المالي العالمي، ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً، قائمة طعام حصرية، تشمل المأكولات الخفيفة، ومعجنات الباو، وأطباق الشواء.

حفلات موسيقية

يستضيف فندق أتلانتس النخلة، المغني روبي ويليامز، لإحياء سهرة رأس السنة، حيث يعتلي النجم البريطاني خشبة المسرح، لمدة 70 دقيقة، يؤدي خلالها باقةً من أجمل أغانيه الكلاسيكية، مثل إنجلز وروك دي جي. كما يتيح الفندق أمام ضيوفه، الفرصة لإضفاء مزيد من التميز على أمسيتهم، بتناول العشاء قبل الحفل، والذي يشهد محاولةً لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتشييد هرم من 55,000 كوبٍ زجاجيّ. وتستعدّ دبي أوبرا، لإحياء أمسية حالمة، مستوحاة من عشرينيات القرن الماضي، لتقدّم أجواءً رائعة، تحفل بأجمل الأعمال الموسيقية والأطباق الشهية وعروض الألعاب النارية.

كما تضمّ الحفلة أداءً عالمياً راقصاً، للثنائي ياسمين وآرون، اللذين تأهلا إلى التصفيات النهائية من برنامج المواهب البريطاني Britain’s Got Talent. وتنتقل الفعالية بالزوار قبل منتصف الليل، إلى البروميناد، لمشاهدة عروض الألعاب النارية على برج خليفة الأشهر في المدينة.

أمّا عشاق الموسيقى العربية، فلديهم فرصة لا تفوّت لقضاء عشية رأس السنة، مع نجوى كرم وناصيف زيتون في فستيفال أرينا، ضمن دبي فستيفال سيتي مول. وينتظر الجميع بداية الحفل عند الساعة 10 مساءً، للاستمتاع بسماع أشهر الإصدارات الغنائية للنجمة اللبنانية نجوى كرم، صاحبة المبيعات الأعلى، التي بلغت أكثر من 60 مليون أغنية حول العالم، والفنان ناصيف زيتون، النجم السوري المحبوب، الذي اشتهر من خلال برنامج ستار أكاديمي.

ومن جهته، يحتضن برج العرب، حفلاً موسيقياً مذهلاً، بمشاركة أرتور بيروجكوف وشيلدون رينولدز وتشيكو كاستيلو، ومن المنتظر أن يقدّم الحفل الذي يبدأ بتمام الساعة 7:30 مساءً، تجربةً رائعةً، تنتقل بالضيوف من أجواء العشاء الفاخر في الفندق المميز، إلى المشاهد البانورامية التي يكشفها التّراس الخارجي، والذي يضمن مشاركة الحضور في احتفالات العدّ التنازلي لبداية العام الجديد، ومشاهدة عروض الألعاب النارية. بينما تختتم السهرة فعاليتها، مع أجمل الإيقاعات الراقصة، لمنسّق الموسيقى إيمانبيك، الحائز على جائزة غرامي.

بدوره، يستضيف مطعم أنتيكا دبي، حفلاً استثنائياً، يحييه الفنان الشاب كريم نور، ابتداءً من الساعة 10:00 مساءً. وتقدّم هذه الوجهة من موقعها المميز في مركز دبي المالي العالمي، تجربة راقية، تحفل بأطايب الوجبات الشرقية، ضمن أجواء حافلة بالبهجة والترفيه، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بالسهرة، والتفاعل مع أجمل أغاني نور المحبّبة.

أمسية غناء شاطئية

يستضيف مطعم زيرو غرافيتي، وجهة الترفيه الشاطئية المفضّلة في دبي، أمسية مميزة استقبالاً للعام الجديد، وبحضور نخبة الموسيقيين المرموقين، حيث يستعد منسق الموسيقى إم كي، وفرقة ديسايبلس، لتقديم أروع الإصدارات الغنائية الراقصة، اعتباراً من الساعة 8 مساءً، والتي تضمن للضيوف تجربة لا تُضاهى، بينما يستمتعون بأشهى الوجبات الفاخرة، وعروض الألعاب النارية.

أمسيتان

تتحول عقارات جميرا للغولف، ليلة رأس السنة، إلى مساحة فاخرة، خلال حفل بالأسود والأبيض، اعتباراً من الساعة 7:00 مساءً، حيث يدعو المكان زواره، للاستمتاع بأشهى الأطباق التي يتم تقديمها في الساحة الخضراء لملعب الغولف، ومشاهدة الفقرات البهلوانية، قبل اختتام السهرة بعروض الألعاب النارية في مطعم ناساو، وتراس فاير الخارجي.

بينما يستعد فندق «العنوان مرسى دبي»، لاستضافة حفل رأس سنة بطريقة غير مسبوقة في المدينة، اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً. وتقدّم الوجهة أجواءً كرنفاليةً، مع سهرة نايت أوف ذا ماسك، بإلهامٍ من الحفلات التنكرية، التي لاقت نجاحاً باهراً في أبرز وجهات العالم.

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