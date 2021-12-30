75.7 % القوى العاملة الإماراتية في القطاع الحكومي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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بلغت نسبة القوى العاملة من المواطنين الإماراتيين في القطاع الحكومي بالدولة نحو 75.7%، موزعة بواقع 42.4% في القطاع الحكومي المحلي و33.4% للقطاع الحكومي الاتحادي، وفق مسح القوى العاملة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات مسح القوى العامة للعام 2020 الصادرة أمس، أن 12.5% من القوى العاملة الإماراتية يشتغلون في القطاع المشترك (حكومي وخاص) و7.3% منهم في القطاع الخاص و0.5% في هيئات لا تهدف للربح و0.4% في القطاع الأجنبي، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى.

وبحسب المسح، استحوذ الذكور الإماراتيين على 42% من القوى العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي و39.7% في القطاع الحكومي المحلي و11% في القطاع المشترك، و6.4% في القطاع الخاص و0.3% في هيئات لا تهدف للربح، و0.1% في القطاع الأجنبي، بينما استحوذت النساء الإماراتيات على 42.4% من القوى العاملة في القطاع الحكومي المحلي و33.4% في القطاع الحكومي الاتحادي و14.3% في القطاع المشترك و8.3% في القطاع الخاص و0.8% في القطاع الأجنبي و0.7% في هيئات لا تهدف للربح.

النشاط الاقتصادي

وذكر المسح أنه بحسب النشاط الاقتصادي، فإن 57.9% من الإماراتيين المشتغلين يعملون في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي و8.8% في التعليم و4.8% يعملون في كل من نشاطي التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة المالية وأنشطة التأمين و4.2% في النقل والتخزين و4.1% في الأنشطة بمجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي و2.9% في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 2.2% في الصناعات التحويلية و1.6% في الاتصالات والمعلومات.

وأوضح المسح أن 13.2% من القوى العاملة الإماراتية يعملون كمشرعين وكبار موظفين ومديرين و24.2% يعملون كاختصاصيين و30% كفنيين ومساعدي اختصاصيين و14.8% يعملون كموظفين مكتبيين مساندين، و16.1% كعاملي بيع وخدمات.

وبيّن مسح التنافسية والإحصاء أن 36.3% من الإماراتيين المشتغلين حاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها و29.7% حاصلون على شهادة المرحلة الثانية من التعليم الثانوي و7.4% منهم حاصلون على شهادة التعليم ما بعد الثانوي غير العالي و6.1% حاصلون على شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي و8.8% حاصلون على شهادة التعليم العالي قصير الأمد و7.2% حاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها و0.9% حاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها و0.8% حاصلون على شهادة دبلوم عالي بعد الجامعة.

وأشار المسح إلى أن 21.1% من المشتغلين الإماراتيين في الفئة بين 30 إلى 34 عاماً و19% بين 35 و39 عاماً و16.6% بين 25 إلى 29 عاماً و14.5% بين 40 إلى 44 عاماً و10.5% بين 45 و49 عاماً و8.6% بين 20 و24 عاماً.

في سياق متصل، استحوذت الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً على النصيب الأكبر من القوى العاملة في الدولة (إماراتيين وغير إماراتيين) بواقع 20.2% منها 20.4% إماراتيين و20.1% غير إماراتيين، وثانياً الفئة بين 35 و39 عاماً بنسبة 20% تشمل 18% إماراتيين و20.1% غير إماراتيين، وثالثاً الفئة بين 40 و44 عاماً تضم 14.1% إماراتيين و15% غير إماراتيين.

وفي المرتبة الرابعة جاءت الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً بنسبة 13.4% موزعة بواقع 18.2% إماراتيين و13.1% غير إماراتيين، وخامساً الفئة بين 45 و49 عاماً بنسبة 10.7% ثم الفئة بين 50 و54 عاماً بنسبة 6.9% والفئة بين 20 و24 عاماً بنسبة 6.6% والفئة بين 55 و59 عاماً بنسبة 4.1% والفئة بين 60 و64 عاماً بواقع 2.1% والفئة بين 15 و19 عاماً بنسبة 0.3% والفئة بين 65 عاماً فأكثر بنسبة 0.9%.

المستوى التعليمي

استحوذت فئة الحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها على النسبة الأكبر بواقع 33.1% منها 35.7% إماراتيين و32.9% غير إماراتيين، وثانياً، المرحلة الثانية من التعليم الثانوي بنسبة 16.5%، ثم المرحلة الأولي من التعليم الثانوي بنسبة 11.5%، ثم فئة الحاصلين على الماجستير أو ما يعادلها بنسبة 10.1% تشمل 6.5% إماراتيين و10.3% غير إماراتيين، فيما بلغت نسبة التعليم العالي قصير الأمد 4% والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي 3.3% ودبلوم عالي بعد الجامعة 1.1% والدكتوراه أو ما يعادلها 1% منها 0.8% إماراتيين و1% غير إماراتيين.

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