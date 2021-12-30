إعلان الفائزين بجائزة خليفة التربوية أبريل المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية انتهاء استقبال طلبات المرشحين للدورة الـ 15 للجائزة على المستويين المحلي والعربي، وذلك في 9 مجالات موزعة على 18 فئة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية بشقيها الجامعي وما قبل الجامعي.

وبدأت الأمانة العامة للجائزة فرز طلبات المرشحين للتأكد من استيفائها للمعايير المحددة لكل مجال أو فئة تم طرحها خلال الدورة الحالية، ويتم الفرز بمعرفة لجان مختصة وذلك عبر استقبال الطلبات الذي تم إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة بحيث يتم إعلان أسماء الفائزين في أبريل المقبل.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وجود استجابة واسعة من الميدان التربوي والأكاديمي محلياً وعربياً للمشاركة في الدورة الحالية، مشيرة إلى أن الجائزة اختتمت البرنامج التعريفي وورش العمل التطبيقية التي نظمتها «عن بعد» لنشر التميز في الميدان التربوي وتعزيز تبادل أفضل التجارب والممارسات من قبل المتخصصين والخبراء والفائزين بالجائزة في دوراتها المختلفة.

وقالت العفيفي: إن الدورة الحالية شهدت تطويراً كبيراً لآليات التواصل الإلكتروني مع المرشحين من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى تدشين جلسات حوارية وورش عمل تطبيقية افتراضية غطت مختلف مجالات الجائزة وتحدث فيها مسؤولون وقيادات تعليمية وأكاديمية وكذلك عدد من الفائزين وهو ما يعزز من رسالة الجائزة ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي على مستوى الدولة والوطن العربي.

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