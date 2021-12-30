إقبال لافت على مراكز الفحص والتطعيم ضد «كوفيد 19» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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شهدت مراكز الفحص والتطعيم ضد «كوفيد 19» في رأس الخيمة إقبالاً لافتاً، وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في المكتب التمثيلي برأس الخيمة جهودها لحماية المجتمع عبر مراكز الفحص المبكر ضد فيروس كورونا، بالإضافة لمراكز التطعيم، مع إتاحة الاختيار أمام أفراد المجتمع لتحديد نوع التطعيم، الذي يرغبون بالحصول عليه مجاناً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، التي تقوم بها الفرق المختصة باحترافية عالية داخل المراكز المخصصة لها.

وأكدت مهرة صراي المسؤولة الميدانية لمراكز الفحص المبكر في رأس الخيمة: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سخرت كافة الإمكانات لحماية أفراد المجتمع وضمان سلامتهم الصحية، عبر تكثيف العمل داخل مراكز الفحص المنتشرة بمختلف مناطق رأس الخيمة، والتي تشمل: مركز الصالة الرياضية بمنطقة الظيت عقب انتقاله رسمياً من مركز المعارض إكسبو، والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارة، بالإضافة لمدرسة سعود بن صقر الخيرية، والمراكز التجارية «راك مول، والمنار، والحمرا».

وأشارت إلى أن جهود فرق الفحص تتوسع، وتشمل الدوائر الحكومية والفنادق، للتأكد من سلامة الموظفين ومقدمي الخدمة، بالإضافة لتخصيص مركز فحص في المؤسسة العقابية برأس الخيمة، للتأكد من سلامة النزلاء والنزيلات وتوفير بيئة صحية شاملة لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور عابد الأمين مشرف مركز التطعيم بالصالة الرياضية في رأس الخيمة: إن المركز يشهد ارتفاعاً تدريجياً منذ الانتقال من مركز إكسبو في 4 ديسمبر، حيث تضاعف عدد الراغبين بالحصول على جرعات التطعيم 300% مقارنة بالأيام الأولى للافتتاح، حيث يستقبل المركز يومياً أكثر من 1000 شخص، نتيجة لارتفاع الوعي بضرورة التطعيم للوقاية من مخاطر الإصابة بالفيروس، مشيداً بدور القيادة الرشيدة في توفير اللقاح المجاني.

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