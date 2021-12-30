13976 مستفيداً من فعاليات جمعية أم المؤمنين

المصدر: دبي - البيان

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نفذت جمعية أم المؤمنين خلال عام 2021م 341 فعالية حضورية وافتراضية منوعة بين محاضرات وورش تدريبية ودورات مهنية وغيرها، واستفاد منها نحو 13976 مستفيداً من داخل وخارج الدولة.

وقالت أسماء شهداد المدير التنفيذي للجمعية إن عامي 2020 و2021 م كانا بمثابة تحدٍ كبير في مواجهة كافة المستجدات والتصدي لها ومنها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تم تحويل التحديات إلى فرص وخلق آفاق جديدة للعمل في بيئة أكثر مرونة، حيث اتسعت دائرة المستفيدين من برامج الجمعية لتشمل القطر العربي والعالمي.

كما قدم مركز مودة الأسري التابع للجمعية خلال العام 162 استشارة أسرية هاتفية وشخصية، تنوعت بين المجالات التربوية والزوجية والاجتماعية الذاتية، وقالت موزة الكتبي مديرة المركز إننا نعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، من حيث الاهتمام بالأسرة وبالإنسان الذي يُعد الهدف الأسمى لكل تطور وحضارة.

وأضافت أنه تم تقديم 14 جلسة حوارية ضمن برنامج جلسات مودة الحوارية الذي امتد طوال العام ليناقش عدداً من القضايا والمشكلات الأسرية الراهنة، حيث يحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجمعية وهو تمكين المرأة لخدمة المجتمع ابتداءً من أفراد أسرتها، من خلال تأهيلها للتعامل مع محيطها في المنزل وفق حقائق علمية ومهارات تربوية، لتنشئة أجيال صالحة وسعيدة، وصولاً إلى مجتمع آمن ومستقر.

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