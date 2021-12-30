10 آلاف كاميرا لمراقبة الطرق في دبي خلال احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي عن استعدادها لخطة الإجراءات لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2022، قوامها خطة ذكية وضعتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتخفيف الازدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا، موضحة أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، إن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال رأس السنة الميلادية 2022، حيث عقدت لجنة تأمين الفعاليات ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال رأس السنة الميلادية 2022.

تعليمات

وعن تفاصيل الخطة التي وضعتها اللجنة، أوضح اللواء عبد الله الغيثي أن اللجنة وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، منوهاً بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الضخمة، خاصةً في تنظيم حركة السير، حيث سيكون الازدحام المروري من أهم التحديات، نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات.

ودعا أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، موضحاً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

وأشار إلى أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، حيث ستكون هناك 3 مسارات، المسار الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف «البرج فيو»، فيما القسم الثاني سيكون للعزاب وسيتجه إلى «ساوث ريدج» وهي المنطقة المخصصة لمشاهدة الألعاب النارية، مضيفاً أنه تقرر إقامة الألعاب النارية في 29 موقعاً في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يتيح للجميع الاستمتاع بتلك الفعاليات، دون الحاجة للتكدس في مناطق بعينها، ما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع في أجواء آمنة.

أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، فيما المسار الثالث سيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

وشدد اللواء الغيثي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في مناطق الاحتفالات سواء المغلقة أو المفتوحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، تفادياً للتعرض للمخالفة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تفرض غرامة قدرها 3000 درهم على كل من لا يلتزم بالإجراءات والقوانين المفروضة.

ومن جهتها أكدت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم.

وأشارت إلى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

كما أنهت هيئة الطرق والمواصلات، من خلال فريق إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي وشركة إعمار استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة.

وأشارت المهندسة ميثاء بين عدي، بالتنسيق مع غرفة العمليات في شرطة دبي وإعمار إلى أن فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات ستتواجد في الميدان ومراكز التحكم كافة بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركزي التحكم المروري في ديرة وبر دبي.

5 محاور

وأكدت بن عدي أن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسية والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات وأيضاً الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين والتي ستهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

المحور الأول: إغلاق الطرق ومواعيدها: سيتم إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ما بين الساعة 4:00 مساءً والساعة 7:00 مساءً وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة وعلى الذين لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساءً، كما سيتم إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي وشارع الصكوك الساعة 8:00 مساءً وسيبدأ إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة 4:00 مساءً، ليتم استخدامه كمسار لتخزين الحافلات ومرور كبار الشخصيات والحالات الطارئة.

أما شارع المستقبل فسيكون الإغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان وذلك تدريجياً ما بين الساعة 4:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً وسيستمر الإغلاق حتى نهاية الفعالية.

ونوهت بن عدي للجمهور ومستخدمي مترو دبي بأن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً. والمحور الثاني: خدمات المواصلات العامة حيث أشارت بن عدي إلى أنه سيتم تشغيل عدد 170 حافلة لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وتحديداً إلى محطات المترو لتسهيل عملية الخروج علماً أن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة.

والمحور الثالث: خدمات مركبات الأجرة حيث أشارت بن عدي، إلى أنه بناءً على الدروس المستفادة من الأعوام السابقة، تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب ومواقف مصلى العيد في المنخول ونادي الوصل حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

والمحور الرابع: خدمات المترو والترام حيث أكدت المهندسة ميثاء بن عدي أنه سوف يتم تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً يوم الجمعة ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 2:15 فجراً يوم الأحد ولمدة 42.15 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 9:00 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الأحد وذلك حرصاً على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض.والمحور الخامس: اللوحات الإرشادية والأنظمة المرورية الذكية حيث ذكرت المهندسة ميثاء أنه سيتم توفير 44 لوحة إرشادية للجمهور ضمن منطقة برج خليفة.

إرشادات

أكدت المهندسة ميثاء بن عدي أنه سيتم إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة وذلك حفاظاً على السلامة العامة للجمهور، بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم خدمة الاستعلام عن تفاصيل الخطة المقترحة وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستكون موحدة بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وإعمار ويمكن للجمهور الاستفسار عن طريق رقم هيئة الطرق والمواصلات المجاني 800-9090.

ونصحت الهيئة للجمهور باتباع إرشادات أفراد هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي واستخدام الطرق البديلة حسب اللوحات الإرشادية.

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