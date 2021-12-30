10 تعليمات للاحتفالات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي البروتوكول الخاص بحفلات رأس السنة الميلادية في الإمارة، والذي يتضمن 10 تعليمات، وذلك تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في ما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كوفيد 19»

وأكدت الدائرة في تعميم صدر، أمس، حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه يتوجب على جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية الالتزام بتلك التعليمات وتنفيذها، وشملت هذه التعليمات:

1 – الالتزام بتطبيق نظام المرور الأخضر.

2 – اعتماد فحص «EDE» وقياس الحرارة.

3 – الالتزام بارتداء الكمامة.

4 - إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تتجاوز مدتها 96 ساعة.

5 – تشغيل 60% من الطاقة الاستيعابية فقط.

6 – الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي 1.5 متر.

7 – تنظيم آلية الدخول والخروج للموقع.

8 – الالتزام بوجود معقمات.

9 – التطهير والتعقيم بشكل مستمر.

10 – تشكيل فرق عمل من الجهة المنظمة والمعنية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المحددة.

ونوهت الدائرة بأنه يسمح للعائلة الجلوس في مكان واحد دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي، مشيرة إلى أن مفتشيها سيقومون بالتفتيش على المنشآت للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والتعليمات.

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