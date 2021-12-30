عرض غير مسبوق في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم في احتفالية رأس السنة الجديدة 2022 بعرض غير مسبوق للألعاب النارية، والذي يهدف إلى تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئتي «أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد» و«أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات من دون طيار».

وسيمتد عرض الألعاب النارية الرئيسي على مسافة 4.7 كيلومترات وسيستمر لمدة 12 دقيقة، ويتضمن أكثر من 15.000 تأثير ضوئي وأكثر من 130 عوامة بحرية وأسطولاً ويضم مئات الطائرات من دون طيار المخصصة لإطلاق الألعاب النارية.

ويمكن لجميع الزوار من كل أنحاء العالم المشاركة في الاحتفالات التي تضم أيضاً مواقع مخصصة للتخييم، وحفلات حية ومجموعة واسعة من النشاطات التي يتم تنظيمها قبل انطلاق عرض الألعاب النارية.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة، اكتمال كل التجهيزات والاستعدادات من قبل شرطة رأس الخيمة لتأمين احتفالات رأس السنة 2022، وذلك من خلال تأمين جميع مناطق الفعاليات بالإمارة، التي يحضرها آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة، وكذلك ضمان انسيابية الحركة المرورية في كل الشوارع والطرق المؤدية لأماكن الاحتفالات، والأماكن السياحية والعامة التي تشهد ازدحامات مرورية وكثافة من قبل الجمهور، لحضور تلك الاحتفالات، والاستمتاع بقضاء أوقات رائعة وجميلة في أحضان إمارة رأس الخيمة.

وقال اللواء النعيمي خلال اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة رأس الخيمة «يتطلب منا بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الإمكانيات، لتأمين أماكن الاحتفالات وفق الإجراءات والاشتراطات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور».

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