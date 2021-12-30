صير بني ياس.. لوحة من الجمال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تتواصل فعاليات أجمل شتاء في العالم معززة الإمارات وجهة سياحية وترفيهية عالمية، حيث تمنح الزوار أفضل التجارب الترفيهية في فصل الشتاء الدافئ مع تنوع فعالياتها في أرجاء الدولة وما تزخر به من معالم مميزة وطبيعة خلابة.

وتعد صير بني ياس إحدى الوجهات الطبيعية الساحرة في أبوظبي وتشكل بجمالها ومعالمها وطبيعتها الساحرة وجهة للزوار والباحثين عن الهدوء وجمال الطبيعة، حيث ترسم النباتات والمساحات الخضراء لوحة من الجمال تزين مناطق تتميز بطبيعتها الصحراوية وتمنح عشاق الهدوء والاستجمام تجربة تفيض بالراحة وسط الطبيعة المميزة.

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