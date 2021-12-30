«الصحة» تنظم يوماً للتوعية بتطعيم الإنفلونزا

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع يوماً للتوعية بتطعيم الإنفلونزا، ضمن فعاليات الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، والتي أطلقتها في سبتمبر الماضي تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الوقاية، وتحفيز أفراد المجتمع على تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وشهدت فعاليات اليوم التوعوي، التي حضرها الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وعدد من المسؤولين والموظفين بالوزارة، وأفراد المجتمع من العائلات والأطفال، في برواز دبي، إضاءة برواز دبي باللون البرتقالي.

كما تضمن اليوم التوعوي فعالية «الإبداع للصغار»، بهدف ترسيخ التوعية ومهارات العصف الذهني عن طريق الرسم والألوان والألعاب الحركية مع نشر المعلومات التوعوية والتثقيفية بأهمية الوقاية من مرض الإنفلونزا، وأن التطعيم أفضل التدخلات الطبية للوقاية من المرض.

وأشار الدكتور حسين الرند إلى حرص الوزارة على التنويع في برامج التوعية بمرض الإنفلونزا وطرق الوقاية، وأهمية التطعيم للوصول إلى معظم شرائح المجتمع، بطرق وأساليب تتناسب مع كل فئة.

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