60 مليون درهم لمشاريع زراعية بعجمان خلال السنوات الـ3 المقبلة

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

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رصدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مبلغ 60 مليون درهم لتنفيذ مشاريع زراعية لزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة وإنشاء حدائق جديدة بغرض زيادة عدد المتنزهات خلال 3 سنوات المقبلة لاسيما في المناطق السكنية الجديدة وتطوير شبكات الري ومحطة الضخ الرئيسية. وتنفيذ مشاريع زراعة تجميلية على امتداد الشوارع الرئيسية.

الرقعة الخضراء

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، لـ «البيان» أنجزت الدائرة وضع خطة لزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة لمدة 3 سنوات ورصد مبلغ 60 مليون درهم للمشاريع الجديدة إضافة إلى مواصلة العمل في استكمال المشاريع الراهنة في زيادة عدد الساحات الشعبية والحدائق العامة تماشياً مع الطفرة العقارية والزيادة السكانية في الإمارة وبهدف توفير متنزهات للسكان.

واحة زايد

وكشف الحوسني بأن أبرز المشاريع الجديدة خلال 3 سنوات المقبلة إنشاء حديقة «واحة زايد» وهي حديقة عامه بمساحة 30 ألف متر مربع مع مبنى دورات مياه والألعاب والطرق والبحيرات وتنفيذ مشروع ري وتشجير منطقة التلة وهو تشجير المنطقة بمساحة 2 مليون وسبعمائة ألف متر مربع بالأشجار البيئية. وأفاد الحوسني بأنه سيتم تطوير شبكة الري المركزية وتطوير المحطة المركزية وإنشاء غرفة تحكم ورقابة مركزية تسهل عملية ري المزروعات الجمالية في شوارع الإمارة المختلفة، مع زيادة نسبة الزراعة على الجزائر الوسطية على الطرقات،والعمل على تطوير شبكة الري المركزية على امتداد شارع الشيخ زايد وإنشاء خطوط ري رئيسية بطول 9 كيلو مترات.

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