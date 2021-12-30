11567 قضية مرورية سجلتها النيابة في دبي خلال 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور بدبي، عن آخر الإحصائيات لنيابة السير والمرور مع نهاية عام 2021، حيث سجلت 11567 قضية مرورية وردت من مختلف مراكز شرطة دبي، وسجلت 20201 طلب لمتعاملي نيابة السير والمرور في نفس العام تم تقديمها إما عن طريق مركز الاتصال أو استخدام أدوات التواصل الإلكترونية والذكية للنيابة العامة المتاحة للمتعاملين لتقليل زيارة مراكز الخدمة.

وأفاد المستشار صلاح بوفروشه بأن نيابة السير والمرور حركت الدعاوى ضد سائقين تسببوا في وفاة أشخاص بالخطأ في حوادث مرورية أمام المحاكم المختصة لسداد الديات الشرعية، وأصدرت بحقهم أحكاماً نهائية لصالح ورثة المتوفى فقد بينت الأرقام أنه جرى تسجيل 70 متهماً بتهمة التسبب بالخطأ في وفاة شخص نتيجة استعمال مركبة في عام 2021 مقارنة بـ58 متهماً خلال عام 2020.

وأصدرت محكمة المرور أحكاماً ضد المتهمين المتورطين في وفاة أشخاص آخرين نتيجة استعمال المركبات بإلزامهم بسداد الديات الشرعية المقررة قانوناً، حيث أصدرت المحكمة بإلزام المتهمين بسداد ما قيمته 10.700.000 في 2020 مقابل 6.150.000 في 2021 كما قامت النيابة بتوريد 10,700,000 عن سنة 2020، و4,320,000 عن 2021 كما قامت النيابة بتحويل قيمة الديات الشرعية لصالح ورثة المتوفين، حيث تم تحويل 7,690,000 عن 2020، مقابل 1,080,000 عن 2021 لصالح الورثة.

وأظهرت إحصائيات نيابة السير والمرور تسجيل 42 قضية بحق سائقين اتهموا بتعريض حياة الآخرين للخطر في عام 2021، مقابل 38 سائقاً بنفس التهمة في 2020، كما وجهت اتهاماً بقيادة المركبة تحت تأثير مادة مخدرة إلى 112 متهماً في حين اتهمت 94 شخصاً في 2020.

وأوضح المستشار صلاح بوفروشه أن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة لـ695 متهماً في عام 2021 فيما أوقفت 412 في عام 2020، وتفاوتت التهم بين التسبب في وفاة أشخاص آخرين وقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمشروبات الكحولية، وتهم مرورية أخرى متفاوتة الخطورة.

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