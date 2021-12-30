«كهرباء دبي» تنشر أفضل ممارساتها بدعم التنمية المستدامة عبر مواقع الأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة أفضل ممارساتها وقصص نجاحها في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر مبادرة النشر «SDG Action» بنسختيها الإلكترونية والورقية والتي أطلقتها شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لدعم برنامج «عقد من العمل» وحشد جهود الحكومات والشركات والمجتمع المدني من حول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستهدف الموقع الإلكتروني (sdg-action.org) المهتمين بموضوعات الاستدامة من مختلف القطاعات ويتصفحه نحو 15000 قارئ شهرياً من جميع أنحاء العالم، وتم نشر مقالات الهيئة في النسختين الإلكترونية والورقية، إلى جانب مساهمات من خبراء بارزين على مستوى العالم. وقد تم إصدار النسخ الورقية خلال عام 2021 لتتزامن مع الفعاليات العالمية.

أهداف

ومنذ عام 2016، بذلت هيئة كهرباء ومياه دبي جهوداً لتعزيز مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة بشكل منهجي لتكون في وضع أفضل للمساهمة في تنفيذها بشكل فعّال وقامت الهيئة بمراجعة جميع المؤشرات البالغ عددها 169 مؤشراً لتحديد الأهداف الأفضل للمساهمة فيها على المدى القصير، والمتوسط، والبعيد، وتعزيز الاستدامة بمختلف جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية وتبني أنظمة مستدامة ومتكاملة، حيث حددت الهيئة ستة أهداف ذات أولوية قصوى لها كمؤسسة خدماتية رائدة في قطاع الطاقة والمياه؛ وهم الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الثالث عشر: العمل المناخي.

في عام 2018، عملت الهيئة على مشروع لحصر مشاريعها ومؤشرات الأداء التي تدعم أهداف التنمية المستدامة 2030. وقد تم التحقق من نتائج هذا المشروع المتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل الهيئة من قبل معهد كامبريدج لريادة الاستدامة، حيث تساهم مؤشرات الأداء الرئيسية وأنشطة قطاعات الهيئة معاً في 15 من أصل 17 من أهداف التنمية المستدامة.

وفي العام 2020، بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعاً لتحديث ومراجعة عملية الخطط المخصصة لتعزيز مساهمتها في أهداف التنمية المستدامة. وسيتم ذلك من خلال تقديم التزامات /‏ مؤشرات أداء رئيسية ومبادرات جديدة لسد أي ثغرات في مساهمات الهيئة للأهداف ذات الأولوية.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، وقال معاليه: «نسترشد في جميع استراتيجياتنا وخططنا برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاستدامة. وبصفتنا أحد أعضاء الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ندعم دور الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

إنجاز

أوضح معالي سعيد الطاير أن «كهرباء دبي» تؤدي دوراً رائداً في الحفاظ على البيئة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وتتويجاً لجهودها في مجال التنمية المستدامة ومساعيها لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة تحدي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي أطلقتها «المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» EFQM لعام 2021.

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