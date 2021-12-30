كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعزز دورها في بناء قادة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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شكل عام 2021 عاماً حافلاً بالمشاريع والإنجازات النوعية في مسيرة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتي أسهمت في تعزيز دورها المحلي والإقليمي بمجالات التميز الحكومي وبناء قادة المستقبل، من خلال برامجها المتخصصة في تحقيق التطور المعرفي لعملية الإدارة الحكومية وصناعة السياسات.

وأكد الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن عام 2021 هو عام استثنائي، لكونه شهد بدء مرحلة التعافي العالمي من تبعات جائحة «كوفيد19» والعودة التدريجية لنشاط القطاعات المختلفة، لذا عملت الكلية بجهود مضاعفة على تطوير برامجها بما يتناسب مع المتغيرات الهائلة والتوجهات التي شهدها العالم في مجال صناعة السياسات والعمل الحكومي، والذي تطلب إحداث تغيير كبير في أسلوب التفكير والحلول المقترحة لمعالجة التحديات، للنهوض بالقطاعات والمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة.

دفعات جديدة

وخلال شهر سبتمبر الماضي، خرجت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدفعتين السابعة والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة الماجستير في حفل أقيم بمركز دبي التجاري العالمي. وشهد الحفل تخريج 285 خريجاً ضمن برامج الماجستير في مختلف تخصصات الإدارة والابتكار والسياسات العامة.

وفي أكتوبر من العام الجاري، نظمت الكلية كذلك حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «رواد المستقبل»، والتي ضمت 13 من القيادات الإماراتية الشابة في دائرة المالية بحكومة دبي، حيث ركز برنامج الدبلوم المهني في إعداد القيادات الشبابية، الذي يقام تحت شعار «رواد المستقبل»، على تطوير الكفاءات المواطنة في دائرة المالية، مستهدفاً تأهيل نخبة من القيادات لتولي الوظائف القيادية المستقبلية بالدائرة، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية.

فعاليات نوعية

وشهد العام الجاري تنظيم الكلية لمجموعة من الفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية التي تضمنت استضافة البرنامج التدريبي «أصوات ناشئة من أجل الصحة العالمية» في مقرها، والذي تم إنشاؤه عام 2020 مع ظهور جائحة «كوفيد19» بهدف بحث القضايا الصحية العالمية والإقليمية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 مشاركاً، حيث قدم البرنامج 60 مختصاً مثلوا 6 مناطق لمنظمة الصحة العالمية، شاركوا أفكارهم وخبراتهم التي اكتسبوها من المشاركات السابقة كأصوات ناشئة ضمن نسخة البرنامج الأولى.

وخلال الشهر نفسه نظمت الكلية محاضرة متخصصة حول الإدارة العامة والسياسة العامة تحت عنوان «صنع السياسات القائمة على النتائج من أجل التنمية»، وذلك بحضور عدد من صناع السياسات وأكاديميين وباحثين وأصحاب المصلحة، هدفت إلى تثقيف المشاركين بسبل صياغة السياسات الفعالة، وكيفية استخدام آليات الرصد والتقييم بطريقة هادفة، إلى جانب تقديم فهم أوضح حول أساليب قيادة الابتكار لعملية صنع السياسات القائمة على النتائج.

مذكرات تفاهم

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال العام الجاري مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدة جهات محلية وعالمية، شملت مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، لتقديم الدبلوم التنفيذي الجديد «القيادة الرقمية والمستقبل».

وسعياً نحو تعزيز الحوكمة والإدارة العامة ودعم عمليات صنع السياسات العامة، وقعت الكلية مذكرة تفاهم مع «المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة» في جمهورية مصر العربية، لتعزيز التعاون المشترك في تنمية وتطوير القدرات البشرية والبحوث والدراسات في مجال الحوكمة وعلوم الإدارة الحكومية.

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