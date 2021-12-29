ورشة عمل حول مستجدات الملكية الفكرية وحل النزاعات بالتحكيم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تعقد جمعية الإمارات للملكية الفكرية ورشة عمل حول «مستجدات الملكية الفكرية وآلية حل النزاعات عن طريق التحكيم نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي» حضورياً، في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في «إكسبو 2020 دبي» لمدة يومين من 1-2 يناير المقبل، داعية إلى ضرورة التسجيل في الورشة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، حيث يشارك في الورشة نخبة من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية: إن الورشة تأتي ضمن جدول فاعليات العام الجديد، الذي سيطرق لموضوعات جديدة من نوعها في مجال الملكية الفكرية وفقا للمستجدات العالمية، لافتاً إلى أن الجمعية أكملت 10 سنوات على تأسيسها، حيث سخرت قدراتها لتعزيز ثقافة الملكية الفكرية في دولة الإمارات بأدوات صناعة المستقبل، مهتدين بأفضل الممارسات العالمية.

ومع بداية انتشار وباء كوفيد 19 لجأت الجمعية إلى استخدام التقنيات الحديثة والإلكترونية لتنظيم فعالياتها وأنشطتها، حيث عقد مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية التابع للجمعية العديد من الأنشطة والمشاركات مع المنظمات الدولية والمحلية كالقيام بتقديم نحو 120 دورة تدريبية وفعالية عن بعد، حيث بلغ عدد المشاركين 5300 من داخل الدولة وخارجها، بمشاركة 170 جهة حكومية خلال 2020-2021.

من ناحية أخرى وقع مركز تدريب الملكية الفكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، وذلك في جناح المجلس في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ‏بهدف تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في مجال تطوير خدمات الملكية الفكرية.

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