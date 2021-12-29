مجلس ضاحية الخالدية يطلع على تجهيزات شاطئ اللية

المصدر: الذيد - البيان

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اطلع مجلس ضاحية الخالدية على سير كافة الإجراءات الحالية من مختلف التجهيزات خلال تفقده لشاطئ اللية، وتابع الجهود التي تبذل لبدء استقبال الأهالي في إطار التعاون والتنسيق مع بلدية الشارقة.

وتفقد المجلس في جولة على شاطئ اللية مختلف التحضيرات للتأكد من جاهزيته للأهالي وبدء استقبالهم بعد التنسيق والمتابعة مع بلدية الشارقة، واطلع رئيس المجلس على الإجراءات التي ستتبع مع الأهالي لاستخراج بطاقات خاصة بعوائل أهالي ضاحية الخالدية.

حضر من مجلس الخالدية كل من خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية يرافقه محمد راشد بن جرش نائب رئيس المجلس وعلي حمد بن سيفان السويدي عضو المجلس وسيف المطوع السويدي عضو المجلس وعمران محمد الحمادي مسؤول المجلس.

وجرت متابعة مختلف الإجراءات بهدف تخصيص الشاطئ لعوائل الضاحية بهدف منحهم خصوصية لاستخدامه بشكل يضمن لهم الأريحية علاوة على تقدير مختلف الخدمات اللازمة.

وأوضح المري أن المجلس وبالتنسيق والتعاون مع بلدية الشارقة يهدف إلى تخصيص جزء من شاطئ اللية ليكون لأهالي الضاحية، وصرح بعد تفقد الشاطئ بجاهزيته التامة لاستقبال عوائل أهالي الضاحية من خلال توفير بطاقات تمكنهم دون غيرهم من دخول هذا الشاطئ وبالتالي منحهم مساحة من الاستمتاع بشاطئ اللية وفق ما يناسب أفراد الأسرة.

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