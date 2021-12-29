«كهرباء الشارقة» تنجز مشروع توصيل الغاز الطبيعي لحي الجامعة في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تمديدات شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة حي الجامعة بمدينة كلباء بطول يتجاوز 17 كم، وتم توصيل خطوط الخدمة لعدد 258 منزلاً وتم تنفيذ المشروع خلال 8 أشهر وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتم توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمركز التجاري بكلباء وجاري العمل على توصيل خدمة الغاز الطبيعي لواجهة كلباء المائية، وسيتم تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة لتلبية متطلبات مختلف المناطق والمشروعات التنموية والسياحية والحضارية التي تشهدها المدينة.

وأوضح المهندس خالد الحوسني مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مشروع الغاز الطبيعي في مدينة كلباء شهد تطوراً كبيراً، حيث تم إنجاز أكثر من 136 كيلومتراً منذ بداية تنفيذ المشروع في مختلف المناطق بمدينة كلباء ويستفيد منه حالياً حوالي 750 متعاملاً بالمدينة.

وأكد أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار توجيهات القيادة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

التزام

ولفت إلى أن مشروع الغاز الطبيعي الحيوي يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال «الأسطوانات»، حيث يسهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ تمديدات شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة حي الجامعة بمدينة كلباء وتم توصيل خطوط الخدمة لعدد 258 منزلاً وأصبحت جاهزة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل خدمة الغاز الطبيعي بالمساكن حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة وتم تشغيل الخدمة لأكثر من 70 مشتركاً جديداً في حي الجامعة.

وأضاف أنه تم تيسير الإجراءات اللازمة لتمكين المشتركين من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة المناطق بمدينة كلباء سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

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