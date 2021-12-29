بالصور .. بروفات احتفالية 2022 عند برج خليفة

المصدر: دبي - بشار باغ

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نشر محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة عبر حسابه الرسمي في تويتر صوراً لبروفات احتفالات رأس السنة في برج خليفة ليقدم لمحة عما سيقدمه البرج للعالم من إبهار وإبداع في ليلة رأس السنة الجديدة.

وسينبض قلب مدينة دبي بالموسيقى والعروض الضوئية المبهرة في سهرة "إيف أوف وندر" من "إعمار"، فمع حلول منتصف الليل في 31 ديسمبر، يترقّب العالم كله لحظة انطلاق عروض الألعاب النارية المذهلة على برج خليفة.

وتتميّز احتفالات هذا العام بعرضٍ جديد لأضواء الليزر تتراقص معه مياه نافورة دبي على إيقاع أجمل المقطوعات الموسيقية، ضمن برنامج يرفع تحية التقدير للإنجازات التي حقّقتها دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، ورؤيتها المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة.

ويمكن للزوار تسجيل حضورهم عبر تطبيق U من "إعمار" لحجز أماكنهم والاستمتاع بهذه الأمسية الرائعة، أو متابعتها عبر البث المباشر لجميع أنحاء العالم على الموقع www.mydubainewyear.com، بدءاً من الساعة 8:30 مساءً.

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