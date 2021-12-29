أجواء صحية آمنة في دبي لاحتفالات رأس السنة

المصدر: البيان

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أعلنت حكومة دبي الاجراءات الوقائية اللازم تطبيقها خلال احتفالات العام الجديد وفي مختلف المواقع وضمن كافة الأماكن سواء المغلقة منها أو التي سيتم تنظيمها في الهواء الطلق، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، وسيتم تطبيق الغرامة بقيمة 3000 درهم على المخالفين، من أجل تأكيد أعلى مستويات الالتزام ومن ثم أعلى درجات السلامة للجميع، فضلا عن مراعاة التباعد الاجتماعي وغيرها من تدابير هدفها في المقام الأول ضمان الأجواء الآمنة لكافة المشاركين في الاحتفالات.

وتعزز الاحتفالات الثقة بين السكان والزوار من خلال تسليط الضوء على دبي كواحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم.

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