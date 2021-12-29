دبي تستقبل العام الجديد بـ 36 عرضاً للألعاب النارية في 29 موقعاً

المصدر: البيان

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تعتبر دبي من أبرز المدن التي يترقّب العالم مشاهدة احتفالاتها بالعام الجديد، وما تشمله من تجارب وفعاليات مميزة بهذه المناسبة، متضمنة مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، وحفلات العشاء، والعروض الفريدة والمبتكرة مثل عروض "الدرون" الضوئية، علاوة على الألعاب النارية التي تشكل أحد أهم مظاهر الاحتفال، بالإضافة إلى تجارب التسوق الفريدة، التي يفضلها الجميع.

وتتزامن احتفالات رأس السنة هذا العام مع مبادرة "#وجهات_دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام في وقت سابق من الشهر الجاري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، للتعريف بأماكن متميزة في دبي بعضها لا يوجد له مثيل في العالم، وإبراز ما تضمه من فعاليات متنوعة على مدار العام سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وكذلك فنية وترفيهية، بينما يضم العديد من تلك الوجهات كذلك احتفالات العام الجديد، إذ تهدف المبادرة إلى التعريف بما تتيحه وجهات دبي المتميزة من خدمات ومميزات تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار سواء من مواطني الدولة والمقيمين وكذلك الزوار.

وتؤكّد استضافة دبي لقائمة الفعاليات والأنشطة المتميزة من مكانتها البارزة كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وكذلك المكان المثالي للاستمتاع باحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، لاسيما وأن الإمارة قد تمكّنت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الشاملة من استعادة حيوية كافة القطاعات والأنشطة. وتعزز الاحتفالات الثقة بين السكان والزوار من خلال تسليط الضوء على دبي كواحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم، كما تسهم الفعاليات الاحتفالية المتنوعة في تنشيط قطاع السياحة ومن ثم الاقتصاد بشكل عام، مدعومةً بنجاح إكسبو 2020 دبي.

وبينما تستعد دبي لتكون بأبهى حلتها خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة، يقدم مهرجان دبي للتسوق وجدول فعاليات دبي مجموعة متكاملة من الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء الإمارة خلال هذه الفترة.

وقد أعلنت حكومة دبي الاجراءات الوقائية اللازم تطبيقها خلال احتفالات العام الجديد وفي مختلف المواقع وضمن كافة الأماكن سواء المغلقة منها أو التي سيتم تنظيمها في الهواء الطلق، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامات والتي تعد من أهم الضمانات لحماية سلامة وصحة جميع المشاركين في الاحتفالات، وسيتم تطبيق الغرامة بقيمة 3000 درهم على المخالفين، من أجل تأكيد أعلى مستويات الالتزام ومن ثم أعلى درجات السلامة للجميع، فضلا عن مراعاة التباعد الاجتماعي وغيرها من تدابير هدفها في المقام الأول ضمان الأجواء الآمنة لكافة المشاركين في الاحتفالات .

عروض الألعاب النارية والدرون الضوئية المذهلة

تشمل سهرة "إيف أوف وندر " عند "برج خليفة" تجارب احتفاليةً فريدةً احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ورأس السنة الجديدة. ومع حلول منتصف الليل، يترافق انطلاق عروض الألعاب النارية المرتقبة على البرج الأطول في العالم مع عرض مذهل لأضواء الليزر ، العرض الراقص لنافورة دبي.

وتتضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في "إكسبو 2020 دبي" فعاليات ممتعة وعروض الألعاب النارية التي تضمن استمتاع كافة أفراد العائلة، مع إضفاء أجواء حماسية قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد. ويقدّم اثنان من أبرز منسقي الموسيقا العالميين، وهما أرمين فان بيورن، وديميتري فيغاس، عروضاً موسيقيةً ترفيهيةً. كما يمكن للزوار مشاهدة العروض الموسيقية المذهلة في ساحة الوصل قبل الاختتام الكبير للأمسية بعرض للألعاب النارية المذهلة.

وتوفّر منطقة السيف التراثية في دبي بجانب مياه خور دبي تجربةً أصيلةً ومناظر خلابة، مع السفن الشراعية التقليدية، والملامح التاريخية للهندسة المعمارية. وتضمن المطاعم الـ 70 الممتدة على الواجهة المائية في المنطقة، مثل إيلا وسكافوس، إطلالةً مميزةً على عروض الألعاب النارية، لتُعيد التألق للمعالم المعمارية القديمة في ليلة رأس السنة.

كما تم تصميم عروض الدرون الضوئية للاحتفال ببداية عام 2022، في الساعة 8:00 مساءً و10:30 مساءً عشية رأس السنة، حيث تمتلئ السماء بمئات طائرات الدرون التي تتراقص في الجو لرسم أنماط وأشكال جميلة. ويُنظَّم هذا العرض البصري الرائع فوق بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، ويمكن الاستمتاع بمشاهدته من أحد المطاعم العديدة في المنطقة.

وتُعد "لا مير" إحدى "#وجهات_دبي" المميزة لمن يريد الاستمتاع بالهواء الطلق أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة، حيث توفر فعاليات مثالية للعائلات، من بينها منتزه الترامبولين الخارجي للأطفال الصغار، وفرصة الاستمتاع طوال اليوم في "لاجونا" التي تعتبر واحدة من أفضل الحدائق المائية في الإمارة. كما يمكن للزوّار للتفاعل مع أضواء دبي، لأروع المجسمات الفنية التفاعلية والتركيبات الضوئية المبهرة Lightbattle X، للفنانين Joost van Bergen و Dirk Schlebusch و Onne Walsmit، والتي تمكّن الأشخاص من الحصول على ألوان أكثر كلما زادت سرعة تحريك العجلة؛ فضلاً عن مشاهدة عرض ليزر مستوحى من علم النبات، Rhizome، مع موسيقى الفنانين Tom و Lien Dekyvere . بالإضافة إلى أنه يمكن الاستمتاع بيوم كامل من المرح في الشاليهات المطلة على الشاطئ والرياضات المائية، قبل بدء الألعاب النارية والاحتفالات.

36 عرضا للألعاب النارية في 29 موقعاً

وستتاح خلال احتفالات العام الجديد فرصة مشاهدة عدد أكبر من عروض الألعاب النارية التي سيصل عددها هذا العام إلى 36 عرضًا من المقرر تنظيمها في 29 موقعاً في مناطق متفرقة في دبي، حيث يمكن مشاهدة العروض في المواقع التالية: سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، دبي فستيفال سيتي مول، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، برج العرب، نادي الإمارات للجولف، وذي بوينت، برواز دبي، وتاون سكوير. وهناك أيضًا مجموعة من الفنادق التي تحتفل بحلول عام 2022 بالألعاب النارية بما في ذلك بارك حياة دبي، منتجع جبل علي للجولف، منتجع فور سيزونز- جميرا، فندق جميرا زعبيل سراي، منتجع باب الشمس الصحراوي، فندق العنوان مونتجمري، لو رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا، منتجع سوفيتيل بالم جميرا، ون آند أونلي جزيرة النخلة جميرا، بلازو فيرساتشي- دبي، منتجع ومساكن بولغري- دبي، نشاما تاون سكوير دبي، عقارات جميرا للجولف، منتجع وسبا نيكي بيتش، فيستا ماري نخلة جميرا، بالم بيتش النخلة، ون آند أونلي رويال ميراج.

تجارب مميزة

تقدم توب جولف دبي عروضاً لا مثيل لها، حيث تدعو عشاق رياضة الجولف لاختتام العام بطريقة فريدة مع تجربة الجناح الخاص لثلاثين شخصاً من الأصدقاء وأفراد العائلة. وتحيي الوجهة الترفيهية الرائعة في دبي في تمام الساعة 9:00 مساءً احتفالاً مميزاً يضمّ مزيجاً رائعاً من الجولف والأطباق الشهية وعروض الألعاب النارية المذهلة في منتصف الليل.

ويمكن للراغبين بالاستمتاع بتجربة أكثر خصوصيةً في رأس السنة الجديدة حجز مقصورة خاصة في عين دبي التي تم افتتاحها مؤخراً في جزيرة بلوواترز. وتتيح العجلة الترفيهية الأعلى والأضخم في العالم الاستمتاع بعروض الألعاب النارية و الدرون الضوئية في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها برج خليفة، وسط مدينة دبي، وأتلانتس النخلة في نخلة جميرا بدءاً من الساعة 8:00 مساءً حتى منتصف الليل.

كما يمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية في مواقع متنوعة في دبي سواء في برج خليفة أو برج العرب أو دبي فيستفال سيتي وبلو واترز، عبر الحجز في خدمة العبرة المائية والفيري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات التي تنطلق من مواقع مختلفة في دبي.

وستسلط النسخة السادسة من مهرجان "حتّا للعسل" من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً من 27 حتى 31 ديسمبر، الضوء على واحدة من أقدم المهن في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعرض النحّالين من جميع أنحاء الإمارات حتى يمكن للزوار معرفة كل شيء عن تربية النحل واستخلاص العسل وطرق التمييز بين المنتجات المختلفة.

وجهات الطعام الفاخرة

توفّر فعالية سباركلز آند سنيكرز لرأس السنة الجديدة من تايم أوت ماركت دبي مزيجاً من الإيقاعات الموسيقية وقائمةً من الأطباق اللذيذة والإطلالات الخلابة على عروض الألعاب النارية في برج خليفة والإضاءة الخلابة على أنغام النافورة الراقصة، بدءاً من الساعة 7:00 مساءً. ويقدم هذا الاحتفال المميز أروع الأطباق الشهية للأصدقاء والعائلة، مع قوائم طعام حصرية من 18 مطعماً من أفضل المطاعم المحلية في دبي، بما فيها بيكل وماستي وريف.

ويوفّر مطعم ذا لندن بروجكت في ليلة رأس السنة للضيوف ليلةً لا تُنسى، نظراً لموقعه المثالي بالقرب من عين دبي، حيث يمكنهم الاستمتاع بأشهى الأطباق ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً مثل تارتار الطماطم يعلوه الكافيار والمحار ورافيولي الكمأة، على أنغام الموسيقا لمنسق الأغاني لونغا، ومشاهدة الألعاب النارية الرائعة في منتصف الليل.

كما يمكن قضاء ليلة رأس السنة الجديدة مع حفلة بطابع استوائي في سوشي سامبا، الوجهة الأحدث في نخلة جميرا ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً. فمع قائمة شهية من الأطباق اليابانية المفضلة، والوجبات البرازيلية، والأطعمة البيروفية، يوفر هذا المطعم مناظر لا مثيل لها للألعاب النارية على وقع موسيقى أحدث الإيقاعات احتفالاً ببداية عام 2022.

وللاستمتاع بأجواء متميزة على طراز ستوديو 54، يمكن زيارة جانغل فيفر في أمازونيكو وقضاء أمسية مميزة ومتلألئة، حيث تبدأ الأمسية في الساعة 9:30 مساءً على أنغام منسق الأغاني سبان وقارعي الطبول اللاتينية، بينما تعكس قائمة الطعام عراقة المطبخ الأمازوني، بما في ذلك السوشي الاستوائي والمأكولات البحرية النيئة والطازجة والأسماك واللحوم المشوية المختارة بعناية.

وتتيح ليلة رأس السنة في سيفن سيسترز سهرةً رائعةً بإلهام من ذا جريت جاتسبي مع الموسيقى التي يبدعها منسق الأغاني روني، فضلاً عن أشهى الأطايب والإطلالات الرائعة على مياه قناة دبي المائية. وتشمل قائمة المقبلات الشهية كلاً من الضلوع القصيرة اللذيذة مع صلصة ميسو وتيمبورا القريدس الصخري والسلطعون ذي القشرة الرقيقة المقرمش وتونة سيفيتشي، في حين تجعل التصاميم الداخلية ذات الطراز الاستوائي والموسيقى الحيوية من المطعم الوجهة المثالية للاحتفال بالعام الجديد.

كما يمكن الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات الشرقية بتوليفة عصرية في ليلة رأس السنة في مطعم بي بي سوشال دايننينغ، على أنغام الفرقة الموسيقية الحية ومنسقي الأغاني الموهوبين. ومع نمط الأزياء المناسبة لإطلالةٍ على السجادة الحمراء، توفّر الوجهة الشهيرة في مركز دبي المالي العالمي، ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً، قائمة طعام حصرية تشمل المأكولات الخفيفة، ومعجنات الباو، وأطباق الشواء.

الحفلات الموسيقية

يستضيف فندق أتلانتس النخلة المغني روبي ويليامز لإحياء سهرة رأس السنة، حيث يعتلي النجم البريطاني خشبة المسرح لمدة 70 دقيقة يؤدي خلالها باقةً من أجمل أغانيه الكلاسيكية مثل إنجلز وروك دي جي. كما يتيح الفندق أمام ضيوفه الفرصة لإضفاء مزيد من التميز على أمسيتهم بتناول العشاء قبل الحفل، والذي يشهد محاولةً لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتشييد هرم من 55,000 كوبٍ زجاجيّ.

وتستعدّ دبي أوبرا لإحياء أمسية حالمة مستوحاة من عشرينيات القرن الماضي، لتقدّم أجواءً رائعة تحفل بأجمل الأعمال الموسيقية والأطباق الشهية وعروض الألعاب النارية. كما تضمّ الحفلة أداءً عالمياً راقصاً للثنائي ياسمين وآرون اللذين تأهلا إلى التصفيات النهائية من برنامج المواهب البريطاني Britain’s Got Talent. وتنتقل الفعالية بالزوار قبل منتصف الليل إلى البروميناد لمشاهدة عروض الألعاب النارية على برج خليفة الأشهر في المدينة.

أمّا عشاق الموسيقى العربية فلديهم فرصة لا تفوّت لقضاء عشية رأس السنة مع نجوى كرم وناصيف زيتون في فستيفال أرينا ضمن دبي فستيفال سيتي مول. وينتظر الجميع بداية الحفل عند الساعة 10 مساءً للاستمتاع بسماع أشهر الإصدارات الغنائية للنجمة اللبنانية نجوى كرم، صاحبة المبيعات الأعلى التي بلغت أكثر من 60 مليون أغنية حول العالم؛ والفنان ناصيف زيتون، النجم السوري المحبوب الذي اشتهر من خلال برنامج ستار أكاديمي.

ومن جهته، يحتضن برج العرب حفلاً موسيقياً مذهلاً بمشاركة أرتور بيروجكوف وشيلدون رينولدز وتشيكو كاستيلو. ومن المنتظر أن يقدّم الحفل الذي يبدأ بتمام الساعة 7:30 مساءً تجربةً رائعةً تنتقل بالضيوف من أجواء العشاء الفاخر في الفندق المميز إلى المشاهد البانورامية التي يكشفها الترّاس الخارجي، والذي يضمن مشاركة الحضور في احتفالات العدّ التنازلي لبداية العام الجديد ومشاهدة عروض الألعاب النارية. بينما تختتم السهرة فعاليتها مع أجمل الإيقاعات الراقصة لمنسّق الموسيقى إيمانبيك الحائز على جائزة جرامي.

بدوره، يستضيف مطعم أنتيكا دبي حفلاً استثنائياً يحييه الفنان الشاب كريم نور ابتداءً من الساعة 10:00 مساءً. وتقدّم هذه الوجهة من موقعها المميز في مركز دبي المالي العالمي تجربة راقية تحفل بأطايب الوجبات الشرقية ضمن أجواء حافلة بالبهجة والترفيه، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بالسهرة والتفاعل مع أجمل أغاني نور المحبّبة.

أبرز منسقي الموسيقى العالميين

يستضيف مطعم زيرو غرافيتي، وجهة الترفيه الشاطئية المفضّلة في دبي، أمسية مميزة استقبالاً للعام الجديد وبحضور نخبة الموسيقيين المرموقين، حيث يستعد منسق الموسيقى إم كي وفرقة ديسايبلس لتقديم أروع الإصدارات الغنائية الراقصة اعتباراً من الساعة 8 مساءً، والتي تضمن للضيوف تجربة لا تُضاهى بينما يستمتعون بأشهى الوجبات الفاخرة وعروض الألعاب النارية.

ويضمن مطعم سوهو جاردن سهرةً رائعة احتفالاً برأس السنة، إذ يمكن لعشاق الموسيقى التيكنو الاختيار من بين أربع حفلات متنوعة تحفل كل منها بأجمل الأجواء الترفيهية والإيقاعات العالمية التي تتواصل من الساعة 8:00 مساءً حتى ما بعد منتصف الليل. وتضمّ قائمة المشاركين كلاً من منسق الموسيقى الألماني ستيفان بودزين وفرقة ماثامي إضافة إلى رامبا وآند مي ومنسق الموسيقى ليهار، بينما يقدّم الفنان مايكل بيبي أشهر إبداعاته المفضّلة مثل ويسبرز إن ذا ويند.

أمّا مطعم ومقهى باراستي بيتش فيستضيف المبدع روجر سانشيز، منسق الموسيقى الحائز على جائزة جرامي، لإحياء حفل رأس السنة بطريقة استثنائية تحفل بإيقاعات الهاوس الراقصة والأجواء الحماسية من الساعة 8 مساءً، مع أجمل إبداعات الفنان الموسيقية مثل "أنَذَر تشانس" و"هيلا جود".

كما يدعو سوهو جاردن الضيوف للاستمتاع بحفلة رأس السنة الفاخرة التي تستضيفها في وجهتها الجديدة على سطح نخيل مول ضمن نخلة جميرا، حيث ينتظر عشاق الترفيه تجربةً موسيقيّةً شيّقة مع فرقة سولارادو الشهيرة. ومن المرتقب أن يقدّم مؤسسا الفرقة، الثنائي مارك ريتشاردز وجيمس إليوت، أجمل الإيقاعات الراقصة والعروض الموسيقية الكفيلة بتعزيز أجواء الاحتفال ضمن هذه الوجهة الجديدة، خاصةً مع المساحة الداخلية والخارجية الفسيحة والأجواء العصرية والمناظر الخلابة، وعروض الألعاب النارية التي تنطلق فوق نخلة جميرا استعداداً لاستقبال العام الجديد.

أمّا أصحاب الذوق الرفيع وعشاق التجارب الجديدة فيمكنهم قضاء ليلة رأس السنة في مطعم بابا دبيPapa Dubai ، عنوان المأكولات العالمية والإيقاعات المذهلة، إذ يرحّب المكان بضيوفه مع أجمل الإصدارات التي يقدّمها منسقا الموسيقى الشهيران عالمياً، ليفا كيه ونيومان (آي لوف) اعتباراً من الساعة 8:00 مساءً. وتضمن الوجهة الأنيقة للجميع التمتع بليلة لا تُنسى من خلال مجموعة من العروض المذهلة والوجبات الفاخرة.

ويمكن للذين يفضلون تناول الطعام في الهواء الطلق على الشاطئ الاستمتاع بليلة رائعة في مطعم فبرواري 30 ضمن "بالم ويست بيتش" مع منسق الموسيقى فابيان كوفاش عند الساعة 9:00 مساءً. ويتيح المكان للزوار أجمل إصدارات موسيقى الهاوس، إضافة إلى قائمة مميزة من أشهى الوجبات، مثل طبق السلطعون المشوي على اللهب والغني بالنكهات، إضافة إلى لفائف أوراماكي وتمبورا الأفوكادو والكمأة وبيتزا بوراتا، والتي تحلو تجربتها قبل الاستمتاع بعروض الألعاب النارية فوق سماء دبي مارينا.

الأمسيات وحفلات العشاء الفاخرة

تتحول عقارات جميرا للجولف ليلة رأس السنة إلى مساحة فاخرة خلال حفل بالأسود والأبيض اعتباراً من الساعة 7:00 مساءً، حيث يدعو المكان زواره للاستمتاع بأشهى الأطباق التي يتم تقديمها في الساحة الخضراء لملعب الجولف ومشاهدة الفقرات البهلوانية قبل اختتام السهرة بعروض الألعاب النارية في مطعم ناساو وتراس فاير الخارجي.

بينما يستعد فندق "العنوان مرسى دبي" لاستضافة حفل رأس سنة بطريقة غير مسبوقة في المدينة اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً. وتقدّم الوجهة أجواءً كرنفاليةً مع سهرة نايت أوف ذا ماسك، بإلهامٍ من الحفلات التنكرية التي لاقت نجاحاً باهراً في أبرز وجهات العالم مثل البندقية وباريس ونيويورك ومونتي كارلو، ضمن تجربة فريدة تجمع أرقى الديكورات وتجارب الطعام والموضة والفنون والموسيقى والتراث من جميع أنحاء العالم.

ويتيح منتجع حبتور جراند مجموعةً مذهلةً من الفعاليات الاحتفالية يوم رأس السنة الجديدة تناسب جميع الأذواق. فابتداء من الساعة 8:00 مساءً تبدأ الملامح الكرنفالية بالظهور مع حفلة عشاء رائعة تتضمن أداءً حيّاً لإحدى الفرق المكونة من خمسة عازفين. بينما يمكن للباحثين عن مزيد من التجارب الحصرية التوجه إلى صالة جراند كلوب لاونج في الطابق 25 ضمن الفندق، والاستمتاع بأطايب المقبلات بينما يشاهدون عروض الألعاب النارية.

أمّا الراغبين في اختبار تجربة ضيافة فاخرة وقضاء سهرة رأس السنة ضمن أجواء أنيقة، فيقدّم لهم منتجع نيكي بيتش دبي احتفاليةً لا تُنسى، حيث يقدم لضيوفه سهرةً من العمر لاختتام العام بأفضل طريقة ممكنة بدءاً من الساعة 9:00 مساءً. وتنطلق الاحتفالات بجانب حوض السباحة أو فوق رمال الشاطئ البيضاء، على إيقاعات أشهر الإصدارات العالمية التي يقدّمها منسّق الموسيقى، ما يضمن اختبار أجواءٍ رائعة تحفل بأطايب الوجبات الفاخرة، فضلاً عن عروض الألعاب النارية في سماء المدينة.

بينما يرتقي مطعم بالميتو جاردن في منتجع جيه إيه ذا ريزورت بسهرة رأس السنة إلى مستوياتٍ جديدة، من خلال استضافته لحفلة تنكرية غنية بالمفاجآت وأرقى الوجبات. كما تشمل الأمسية بوفيه عشاء في الهواء الطلق مع عرض موسيقي حيّ لإحدى الفرق المميزة، إضافة إلى عروض الألعاب النارية وأداء رائع لمنسّق الموسيقى مع عازف ساكسفون مرافق له.

ويقدّم فندق ريكسوس بريميوم دبي سهرةً شاطئيةً بطابع عائلي باللون الأبيض تحفل بالعروض الترفيهية الحية، مع بوفيه غني وإطلالات خلابة تكشف عروض الألعاب النارية فوق جميرا بيتش ريزيدنس والنخلة وعين دبي. تبدأ الحفلة عند الساعة 7:00 مساءً مع مأدبة عشاء تضمّ مختلف النكهات العالمية والمأكولات البحرية الشهية، قبل الانتقال للاستمتاع بأنغام أبرز المواهب العالمية من منسقي الموسيقى..

أمّا الراغبين بقضاء سهرة نهاية العام ضمن أجواء كلاسيكية، فيمكنهم التوجه إلى نادي الإمارات للجولف، والذي يستضيف حفلاً ضخماً في الهواء الطلق يبدأ من الساعة 8:00 مساءً. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأغاني البيتلز الشهيرة والإصدارات المميزة لأحد منسقي الموسيقى الموهوبين خلال جلسة عشاء مريحة على الطاولات تشمل العديد من الأطباق الفاخرة، إضافة إلى عروض الألعاب النارية في منتصف الليل.

كما ستواصل مراكز التسوق والمحلات التجارية ومناطق الجذب الرئيسية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة سكان وزوار دبي.

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