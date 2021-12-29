محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس النيجر

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الصديقة .. بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتنميته خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها ، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.. بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه ورئيس النيجر وجهات النظر بشأن عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى "إكسبو 2020 دبي" وأهمية تمثيل الدول الإفريقية وحضورها لإبراز ثقافتها وموروثاتها التاريخية الغنية في الحدث العالمي.



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