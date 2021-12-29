لجنة تأمين الفعاليات بدبي تعلن استعدادها لاحتفالات رأس السنة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي عن استعدادها لخطة الإجراءات لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2022، قوامها خطة ذكية وضعتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتخفيف الازدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا، موضحة انه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، أن لجنة تأمين الفعاليات أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال راس السنة الميلادية 2022، حيث عقدت لجنة تأمين الفعاليات ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال راس السنة الميلادية 2022.

وأوضح سعادة اللواء عبد الله الغيثي أن اللجنة وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الضخمة، خاصةً في تنظيم حركة السير، حيث سيكون الازدحام المروري من أهم التحديات، نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات.

ودعا أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و 901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، موضحا أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

وأشار إلى أن لجنة تأمين الفعاليات حددت مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، حيث ستكون هناك 3 مسارات، المسار الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف "البرج فيو"، فيما القسم الثاني سيكون للعزاب وسيتجه إلى "ساوث ريدج" وهي المنطقة المخصصة لمشاهدة الألعاب النارية، مضيفا أنه تقرر إقامة الألعاب النارية في 29 موقعاً في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يتيح للجميع الاستمتاع بتلك الفعاليات، دون الحاجة للتكدس في مناطق بعينها، ما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع في أجواء آمنة.

أما المسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، فيما القسم الثاني للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، فيما المسار الثالث سيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

وأكد اللواء الغيثي أنه تم إعداد خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق لألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فرز العزاب عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد الانتهاء من مشاهدة الألعاب النارية، وفي حالة الطوارئ "كمخارج الحريق".

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في مناطق الاحتفالات سواء المغلقة أو المفتوحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، تفاديا للتعرض للمخالفة، لافتا إلى أن شرطة دبي تفرض غرامة قدرها 3000 درهم على كل من لا يلتزم بالإجراءات والقوانين المفروضة.

من جهتها أكدت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات.. انه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، التابع لهيئة الطرق والمواصلات، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم. وأشارت الى تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة راس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

كما أنهت هيئة الطرق والمواصلات، من خلال فريق إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع لجنة تامين الفعاليات في إمارة دبي وشركة إعمار استعداداتها لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة وبالأخص في منطقة برج خليفة.

وأشارت المهندسة ميثاء بن عدي، إلى أن فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات ستتواجد في الميدان ومراكز التحكم كافة بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركزي التحكم المروري في ديره وبر دبي.

وقالت إن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسية والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات وأيضا الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة واعمار والشركاء المعنيين والتي ستهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

المحور الأول: اغلاق الطرق ومواعيدها:

سيتم إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ما بين الساعة 4:00 مساءً والساعة 7:00 مساءً وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة. وفي هذا الصدد اكدت بن عدي للجمهور الكريم الذين لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول على ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساءً.

كما سيتم إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي من الساعة وشارع الصكوك الساعة 8:00 مساءاً وسيبدأ إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة 4:00 مساءاً، ليتم استخدامه كمسار لتخزين الحافلات ومرور كبار الشخصيات والحالات الطارئة.

أما شارع المستقبل فسيكون الاغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان وذلك تدريجياً ما بين الساعة 4:00 مساءً والساعة 8:00 مساءً وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية.

وأكدت المهندسة ميثاء أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع والتي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع السادة/ شرطة دبي.

كما نوهت بن عدي للجمهور ومستخدمي مترو دبي بأن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً. بالإضافة إلى تحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف أفراد الشرطة والفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات، للسماح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم. وذلك لمنع العبور العشوائي على شارع الشيخ زايد.

المحور الثاني: خدمات المواصلات العامة

أشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أنه سيتم تشغيل عدد 170 حافلة لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وتحديدا إلى محطات المترو لتسهيل عملية الخروج علما أن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة. وسيكون توزيعها كما يلي:

70 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة الجافلية ومصلى المنخول وديره ستي سنتر.

33 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي.

41 حافلة لنقل الجمهور من شارع المركز المالي إلى (مواقف نادي الوصل، مواقف الجافلية وديرة سيتي سنتر ومصلى المنخول).

8 حافلات لنقل الجمهور من شارع برج خليفة إلى محطة ديرة ستي سنتر.

18 حافلة لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري (على شارع الشيخ زايد) إلى محطة ديرة سيتي سنتر.

المحور الثالث: خدمات مركبات الأجرة:

بالإضافة إلى ذلك أشارت بن عدي، بناءً على الدروس المستفادة من الأعوام السابقة، تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف ادارة الاقامة وشؤون الأجانب ومواقف مصلى العيد في المنخول ونادي الوصل حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

المحور الرابع: خدمات المترو والترام:

أشارت المهندسة ميثاء إلى أنه سوف يتم تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً يوم الجمعة 31/12/2021، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 2:15 فجراً يوم الأحد الموافق 02/01/2022 ولمدة 42.15 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 9:00 صباح يوم الجمعة 31/12/2021 وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الأحد 02/01/2022، وذلك حرصا على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض.

المحور الخامس: اللوحات الإرشادية والأنظمة المرورية الذكية:

ذكرت المهندسة ميثاء أنه سيتم توفير 44 لوحة إرشادية للجمهور ضمن منطقة برج خليفة، وذلك لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج.

كما أشارت بن عدي إلى أنه سوف يتم مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وشارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار. كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات.

ونوهت بن عدي إلى أنه سيتم أيضا إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور، بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم خدمة الاستعلام عن تفاصيل الخطة المقترحة وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستكون موحدة بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وإعمار.

ويمكن للجمهور الاستفسار عن طريق رقم هيئة الطرق والمواصلات المجاني 800-9090. وننصح للجمهور الكريم التحلي بالصبر والتعاون واتباع إرشادات أفراد هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي واستخدام الطرق البديلة حسب اللوحات الإرشادية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز