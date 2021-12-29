نيابة السير والمرور تسجل 11 ألف قضية مرورية خلال 2021

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور بدبي، عن آخر الاحصائيات لنيابة السير والمرور مع نهاية عام 2021 حيث سجلت /11567/ قضية مرورية وردت من مختلف مراكز شرطة دبي وسجلت عدد /20201/ بشأن طلبات متعاملي نيابة السير والمرور في نفس العام وتم تقديمها إما عن طريق مركز الاتصال أو استخدام أدوات التواصل الالكترونية والذكية للنيابة العامة المتاحة للمتعاملين لتقليل زيارة مراكز الخدمة مضيفا أنه مقارنة بعام 2020 سجلت نيابة المرور /7371/ قضية مرورية وعدد /10836/ طلب من طلبات المتعاملين.

وأفاد المستشار صلاح بوفروشه أن نيابة السير والمرور حركت الدعاوى ضد سائقين تسببوا في وفاة أشخاص بالخطأ في حوادث مرورية أمام المحاكم المختصة لسداد الديات الشرعية وأصدرت بحقهم أحكام نهائية لصالح ورثة المتوفي فقد بينت الأرقام أنه جرى تسجيل 70 متهما بتهمة التسبب بالخطأ في وفاة شخص نتيجة استعمال مركبة في عام 2021 مقارنة بـ 58 متهما خلال عام 2020.

وذكر الفلاسي ان محكمة المرور أصدرت احكاما ضد المتهمين المتورطين في وفاة اشخاص آخرين نتيجة استعمال المركبات بإلزامهم بسداد الديات الشرعية المقررة قانونا حيث أصدرت المحكمة بإلزام المتهمين بسداد ما قيمته /10,700,000/ في سنة 2020 مقابل /6,150,000/ في سنة 2021 كما قامت النيابة بتوريد ما قيمته /10,700,000/ عن سنة 2020 ومقابل ما قيمته /4,320,000/ عن سنة 2021 كما قامت النيابة بتحويل قيمة الديات الشرعية لصالح ورثة المتوفين حيث تم تحويل /7,690,000/ عن سنة 2020 مقابل تحويل /1,080,000/ عن سنة 2021 لصالح الورثة.

وأظهرت احصائيات نيابة السير والمرور تسجيل 42 قضية بحق سائقين اتهموا بتعريض حياة الآخرين للخطر في عام 2021 مقابل 38 سائقا بنفس التهمة في 2020 كما وجهت اتهام بقيادة المركبة تحت تأثير مادة مخدرة إلى 112 متهما في حين اتهمت 94 شخصا في 2020.

وأوضح المستشار صلاح بوفروشه أن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة لــ /695/ متهما في عام 2021 فيما أوقفت /412/ في عام 2020 وتفاوتت التهم بين التسبب في وفاة أشخاص آخرين وقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمشروبات الكحولية وتهم مرورية أخرى متفاوتة الخطورة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز