"بيت الخير" تنفق 7 ملايين درهم لمساعدة 482 مريضاً

المصدر: وام

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أنفقت "بيت الخير" 7 ملايين و200 ألف و744 درهم على علاج المرضى المقيمين ضمن مشروع "علاج" الذي دعم 482 مريضا منذ بداية العام الجاري.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية أن مساعدة المرضى تأتي ضمن أولويات "بيت الخير وتهدف إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي.

وقال: بدأت جمعية بيت الخير مشروع علاج بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي منذ حوالي عشر سنوات لرفع المعاناة عن المرضى المقيمين المعسرين والأقل دخلا والتخفيف من أوجاعهم ويشمل المشروع مختلف أنواع المرض والعلاج والجراحة والدواء وما قد يحتاج إليه المريض لاستكمال أسباب الشفاء بعون الله وقد عززت الجمعية المشروع بشبكة من الشراكات الطبية مع عدد من المستشفيات المهمة في الدولة.

وأشار العوضي إلى أن جمعية بيت الخير اعتمدت على عدة منصات للوصول إلى المحسنين الكرام الذين يرغبون في المساهمة في دعم المرضى المعسرين ومنها برنامج "زايد الخير" الذي أطلقته الجمعية بالتعاون مع "دبي الخيرية" كمنصة إعلامية على إذاعة الأولى وتمكن من جمع مليونين و807 آلاف و793 درهما أنفقت لمساعدة 81 مريضا كما تطلق الجمعية حملة "فزعة" الإلكترونية الأسبوعية التي تجمع الدعم لحالات تحتاج إلى جراحة عاجلة أو إلى علاج باهظ الثمن لا يمكن تأخيره وقد نجحت من خلالها بمساعدة 20 حالة بمبلغ 474 ألف درهم.

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