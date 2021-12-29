إلزام الموظفين في الشارقة بفحوصات " PCR" دورية

المصدر: البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن إجراءات احترازية لدخول الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة، وتتضمن إلـزام جميع الموظفين والمتعاملين الحاصلين على جرعتين من أي لقاح والجرعات الداعمة إجراء فحص PCR خلال 14 يوماً نتيجته سلبية، وغير المطعمين أو المطعمين الذين لم يحصلوا على الجرعات الداعمة أو الحاصلين على جرعة واحدة أو الفئات المستثناة من التطعيم إجـراء فحص PCR خلال 7 أيام نتيجته سـلبية، ويمنع الـمـوظـف المخالف للبندين السابقين من الدخول للدوائر ويعتبر منقطعاً عن العمل وعليه تقديم أسبابه وفي حالة قبولها تخصم مدة الغياب من رصيده السنوي.

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