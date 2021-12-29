المصرف المركزي يصدر 7 مسكوكات تذكارية تحمل صور الآباء المؤسسين

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، عن إصدار سبع مسكوكات تذكارية مـن الفضة في حافظة واحدة، وذلك احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكريمًا للآباء المؤسسين وعلى رأسهم مؤسس الاتحاد وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وسيطرح المصرف المركزي 3000 حافظة تشمل كل منها سبع مسكوكات من الفضة من فئة 50 درهمًا، وبزنة 28 غرامًا لكل منها حيث سيحمل الوجه الأمامي للمسكوكة صورة باللونين الأبيض والأسود لأحد الآباء المؤسسين وصورة أخرى ملونة لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. أما الوجه الخلفي لكل هذه المسكوكات السبع فسيحمل شعار عام الخمسين محاطاً باسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة الى القيمة الاسمية للمسكوكة (50 درهمًا إماراتيًا).

وتضم صور الآباء المؤسسين باللونين الأبيض والأسود، المغفور لهم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن أحمد المعلا، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن حمد الشرقي " طيب الله ثراهم".

أما الصور الملونة فستكون لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .

وستكون الحافظة التي تشمل المسكوكات السبع التذكارية متاحة للبيع حتى نفاذ الكمية في مقر المصرف المركزي الرئيسي وكافة فروعه في الدولة، بسعر 2000 درهم، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

وبمناسبة إطلاق المسكوكات، قال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : " يأتي إصدار هذه المسكوكات تكريمًا للدور الكبير الذي قام به الآباء المؤسسون في بناء دعائم اتحاد الإمارات السبع، ودعمًا لمسيرة القيادة الرشيدة التي تواصل إرث المؤسسين في بناء وطن نفخر بالانتماء إليه."

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