«دبي القضائي» ينظم دبلومين مهنيين

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم معهد دبي القضائي دبلومين مهنيين لأعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة. ويقدم المعهد الدبلومات المتخصصة للمنتسبين لإكسابهم القدرة علـى قـراءة البيانـات الفنيـة الواردة في التقاريـر الماليـة والمصرفيــة، وفهــم مصطلحاتهــا، والوقــوف علــى أهــم مرتكزاتهــا خدمــة للغايــة المرجــوة منهـا لتحقيـق العدالـة واسـتيضاح الحقائـق.

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام المعهد: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، والخطط الوطنية التي تركز على الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وبما يمكننا من الإسهام في تحقيق هذه الطموحات من خلال رفد أعضاء السلطة القضائية بالمفاهيم والمبادئ والمرجعيات القانونية الحديثة، والارتقاء بكوادرنا وتأهيلها في إطار مساعينا لتوفير الدعم لشركائنا الاستراتيجيين، وتوفير مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لهم لضمان تزويدهم بالمعرفة الحديثة وبفضل تنسيقنا الدائم مع محاكم دبي والنيابة العامة في دبي، نقوم بتصميم وتطوير وتنفيذ العديد من البرامج التي تتوافق مع أهدافها ورسالتها».

وأضافت مدير المعهد أن هذه الدبلومات ستضع بين أيدي المشاركين العديد من الأدوات الضرورية للتوصل إلى أحكام تستند إلى فهم طبيعة النزاعات المالية والمصرفية.

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