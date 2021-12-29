مجلس قيادات الشرطة بالإمارات يناقش سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع العاشر والأخير لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2021م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.

الاستجابة للبلاغات

وناقش المجلس نتائج مؤشر زمن سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، التي توصل إليها الفريق التنفيذي المشكل من قبل المجلس لإعداد دراسة حول هذا الموضوع، ووضع المستهدفات اللازمة وفق متطلبات العمليات التي تحدد سرعة زمن الاستجابة والتحديات التي تواجهها، واستخدام أحدث التقنيات التي تقيس وتعطي معلومات إحصائية دقيقة للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة وتحقق الأهداف الاستراتيجية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقريرين المتعلقين بتقييم مخاطر الجرائم المقلقة، والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وأهم التصنيفات التي تندرج تحتها تلك الجرائم، والإجراءات الوقائية المتخذة في كل حالة من الحالات، ووجه معالي رئيس المجلس بوضع معايير محددة وموحدة على مستوى الدولة يتم من خلالها تحديد عدد ونوع الجرائم المقلقة حسب كل منطقة وعدد قاطنيها.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد سياسة العمليات الخاصة بجرائم غسيل الأموال، بعد أن تم استعراض أهم بنودها ومعاييرها، وأهم الجرائم المندرجة تحت بند جرائم غسيل الأموال ومصادرها.

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