«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبحث العديد من المستجدات في العمل الحكومي لمختلف الدوائر والهيئات في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الشارقة، برئاسة المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار - رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة - وعضوية: عيسى سيف بن حنضل، مستشار قانوني - مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس.

ومحمد عبد الله السلمان، المستشار القانوني في دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ويوسف حسن عبد الله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري. وصالح محمد الزعابي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وسيف سالم بن خليف الطنيجي، مستشار قانوني - مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية الشارقة، والصادق محمود أبو سنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومدثر عبد الله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية.

وجودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان، وسليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعائشة محمد هزيم السويدي، رئيس قسم التشريعات في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

شهر الإمارات للابتكار

وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، برئاسة أحمد حمد السويدي - الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي - وعضوية، خلود عبد العزيز الياس، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نائباً للرئيس، ونادية عبد الحميد رفعت، جامعة الشارقة، وناصر حسين آل علي، الهيئة العربية للمسرح، وسعيد علي الحمادي، مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وحسين علي الملا، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وريم محمد النعيمي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

1532 قطعة سكنية

اطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة تخصيص الأراضي، حيث بلغ عدد المنح 1532 قطعة سكنية، و703 قطع استثمارية ووصل عدد القطع المصروفة منذ 2014، إلى أكثر من 11 ألف قطعة سكنية و5 آلاف قطعة استثمارية.

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