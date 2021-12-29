لجنة التعليم في «الوطني» تستعرض تقريرها بشأن سياسة «الثقافة والشباب»

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعين على مدار يومين، عقدتهما في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت بن هندي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى في الاجتماعين استعراض مسودة التقرير وإدخال التعديلات التي أقرتها اللجنة عليها، إذ يتضمن التقرير مخرجات اجتماعات اللجنة ونتائج اللقاءات التي عقدتها مع الجهات المعنية.

محاور

وناقشت اللجنة الموضوع حسب محاوره التي ركزت على استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

واعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة والتي شملت دعوة ممثلي الجهات المعنية بالموضوع لعقد لقاءات معهم بشأن الموضوع مثل اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة وممثلي اتحاد كرة القدم.

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