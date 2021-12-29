شخبوط بن نهيان لـ«شباب الخارجية»: اكتسبوا المهارات

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي حلقة شبابية بعنوان «نحو مسيرة الخمسين - دبلوماسي جيل Z» استضاف خلالها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، وشارك في الحلقة مجموعة من شباب وشابات الوزارة.

وأكّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال الحلقة الشبابية، أن من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الدبلوماسيون الإماراتيون الشباب الإحساس بالمسؤولية لخدمة هذا الوطن والمسؤولية تجاه ثقة القيادة بالشباب.. كما أكد معاليه أن على الدبلوماسي الشاب أن تكون لديه الرغبة في اكتساب مهارات مختلفة، من بينها إتقان لغات جديدة لتسهيل التواصل مع مختلف شعوب العالم.

وأردف معاليه قائلاً: إن من أهم الدروس المستفادة من تجاربه العملية السابقة هي التحلي بالصبر، والاطلاع الدائم على الرؤى والتوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة لما في ذلك من أهمية في تحقيق طموحات الدولة في مجال العمل الخارجي.

تجربة

وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على مسيرة الخمسين كونها انطلاقة فريدة للتجربة الإماراتية الرائدة خلال الخمسة عقود الماضية على المستويين الدولي والإقليمي، حيث يهدف المجلس من خلالها إلى تحفيز الدبلوماسيين الشباب لمواكبة التطورات ومواجهة التحديات وتذليل الصعاب لضمان استمرار التميز الذي حققته وما زالت تحققه دولة الإمارات.

كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد لمواجهة متغيرات المستقبل وبناء القدرة على التكيف من خلال وضع استراتيجيات وبرامج تسهم في صقل المهارات لدى الدبلوماسيين الإماراتيين الشباب، بما يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية للمضي قدماً نحو المئوية من خلال بناء ودعم طاقات الشباب الدبلوماسي وتزويدهم بالمهارات المطلوبة والاستفادة من التجارب العملية والعلمية على حد سواء.

وأشار المتحدثون إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الدبلوماسيين الشباب التكيف مع البلدان الأخرى ومعرفة لغاتهم والإلمام بثقافاتهم وعاداتهم.

وتم خلال الحلقة التطرق أيضاً إلى أهمية مشاركة الشباب في جولات التفاوض وصنع القرار لاكتساب بعض المهارات عبر التجربة العملية، فضلاً عن إشراكهم في دورات تخصصية في معاهد عالمية متخصصة ودعم الطاقات الشبابية الواعدة في عمليات التفاوض.

رؤية

وتبنى مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي شعار «دبلوماسية المستقبل، طموحٌ وأمل»، حيث تتمثل رؤية المجلس بالعمل على إعداد جيل واعد من الشباب الدبلوماسيين، يساهمون في تحقيق أجندة الشباب 2021.

ويهدف مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى العمل على تنمية وتطوير المهارات والقدرات والكفاءات الخاصة بشباب الوزارة، وإظهار دور وجهود دولة الإمارات دولياً في تمكين الشباب واحتضان طموحاتهم وآمالهم، والارتقاء بالعمل الدبلوماسي القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق التميز في السياسة الخارجية.

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