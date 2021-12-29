حمدان بن زايد: الإمارات تسعى لتعزيز جهودها الإغاثية إقليمياً ودولياً

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً بفهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ورئيس وفد الهيئة الموجود حالياً في ماليزيا لتقديم مساعدات إغاثية للمتأثرين من الفيضانات التي تأثرت بها 33 محافظة في 8 ولايات.

وخلال الاتصال اطمأن سموه على سير العمليات الإغاثية، واطلع على الجهود التي يبذلها وفد الهيئة هناك، ووجه بتعزيز هذه الجهود والإسراع في تلبية احتياجات المتضررين، لا سيما الاحتياجات الإيوائية والصحية والغذائية للمساهمة في تحسين أحوال المتضررين التي تبدلت بسبب الفيضانات. كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الموجود حالياً في العاصمة نواكشوط لمتابعة وتفقد المشاريع التي تنفذها الهيئة في موريتانيا.

كما اطمأن سموه خلال الاتصال برئيس وفد الهلال الأحمر سعيد سهيل المزروعي على الأوضاع الإنسانية في موريتانيا بصورة عامة وعلى مشاريع الهيئة في المجالات كافة.

استجابة

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية في موريتانيا وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة على الساحة الموريتانية.

وقال سموه: إن هذه المشاريع تأتي امتداداً للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية في موريتانيا انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه الأشقاء هناك.

وأكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً لتلبية الاحتياجات التنموية في موريتانيا وتحسين جودة الخدمات الضرورية في مختلف مناحي الحياة، خاصة في المناطق التي تحتاج لهذا النوع من المبادرات الحيوية.

وشدد سموه على أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها واستراتيجيتها في استدامة العطاء من خلال تبني المشاريع التي تحقق نهضة شاملة في المجتمعات المحتاجة والضعيفة.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات وعبر ذراعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسعى لتعزيز جهودها في شؤون الإغاثة والرعاية الإنسانية إقليمياً ودولياً، ولن تدخر جهداً في سبيل دعم ومساندة المتضررين لتخطي محنتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية، في إطار رسالتها التي تستهدف خدمة البشرية وشمولية العطاء.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الجهود الإغاثية التي تبذلها وفود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في كافة الدول لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية وتنفيذ المشاريع والتنموية.

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