وكيل «الخارجية» يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تسلّم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد لي سيوك غو سفير جمهورية كوريا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية كوريا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومأعرب سفير جمهورية كوريا عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الدولة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله.

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