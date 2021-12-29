«ائتلاف الأمل» ينقل وحدات تجميد حيوية إلى أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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بعد المساهمات العينية العديدة لدولة الإمارات والتزامها تجاه اليونيسف في دعم جهود منصة كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات، وقع ائتلاف الأمل واليونيسف اتفاقية لدعم تسليم 65 وحدة تجميد فائقة البرودة إلى أفريقيا. وتأتي هذه الوحدات كضرورة قصوى للقاحات «كوفيد-19» التي تتطلب التخزين بدرجة حرارة فائقة البرودة، ما يمكن الدول الأفريقية من التعامل بكفاءة مع إمدادات اللقاحات التي تلقتها مؤخراً كهبة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي عملية تسليم اللقاحات تأكيداً على التزام ائتلاف الأمل بالجهود العالمية لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، علماً أن الشحنة التي ينظمها شركاء ائتلاف الأمل ومزودو الخدمات اللوجستية دعماً لجهود اليونيسف من المقرر أن تصل إلى 21 دولة أفريقية بما فيها: بنين، كابو فيردي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج، جيبوتي، إسواتيني، غامبيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، موريتانيا، النيجر، ساو تومي وزامبيا.

التزام

وفي هذا السياق، قال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بدورها في التخفيف من آثار الجائحة من خلال مساعدة الدول على مواجهة التحديات اللوجستية والتقنية المرتبطة بتنفيذ برامج التطعيم الواسعة النطاق.

ونعتقد أن شراكتنا مع اليونيسف تلعب دوراً أساسياً في المساعدة على تحقيق استجابة عالمية فعالة لـجائحة «كوفيد 19»، وبالتحديد في أفريقيا. إننا نفتخر بدعمنا للجهود الدولية مثال جهود كوفاكس عبر تقديم خدمات ائتلاف الأمل الفريدة من نوعها.

تحديات لوجستية

وتهدف مهمّة كوفاكس إلى ضمان توزيع إمدادات اللقاحات بإنصاف لجميع سكان العالم، غير أن الكثير من الدول تواجه تحديات لوجستية مرتبطة بقدرتها على استلام إمدادات اللقاحات الحساسة للحرارة وتخزينها بطرق آمنة.

ولهذه الغاية، تأتي وحدات التجميد الفائقة البرودة التي يبلغ عددها 65 وحدة بمثابة ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرات سلسلة التبريد في الدول المتلقية للقاحات، استعداداً للشحنات الواردة من اللقاحات التي تتطلب التخزين بدرجة حرارة فائقة البرودة.

خطوة هامة

وقالت إيتليفا كاديلي، مديرة شعبة الإمدادات في اليونيسف: يعد توفير وحدات التجميد الفائقة البرودة خطوة مهمة نحو إتاحة الحصول على لقاحات «كوفيد 19» بصورة منصفة.

ومن شأن هذه البنية التحتية الحيوية أن تعزز قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ حملات التطعيم بلقاحات «كوفيد 19» على نطاق واسع، بالإضافة إلى دعم عملية إدارة اللقاحات الأخرى التي قد تتطلب أيضاً التخزين بدرجات حرارة فائقة البرودة ولهذه الغاية، يسرنا التعاون مع شركاء مثل ائتلاف الأمل لدعم الحكومات حول العالم في تعزيز أنظمتها الصحية بما يضمن الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» وما قد يأتي بعدها، وبالتالي تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية.

وفي السياق نفسه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس اللجنة التوجيهية لعمليات «ائتلاف الأمل» والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: إن موقع إمارة أبوظبي الاستراتيجي كمركز للعلوم الطبية وعلوم الحياة، معززاً بقدرات ائتلاف الأمل في مجال سلاسل التوريد الفائقة البرودة، يجعل منا شريكاً مثالياً يدعم مهمة كوفاكس العالمية.

120 مليون جرعة

أنشأ ائتلاف الأمل مركز لقاحات في إمارة أبوظبي يستوعب ما يزيد على 120 مليون جرعة لقاح مخزنة بحرارة تتراوح بين 8+ و30- درجة مئوية في أي وقت، ويحتضن «منشأة تجميد» تعتبر الأكبر من نوعها في الدولة والتي تتيح تخزين ما يزيد عن 11 مليون جرعة لقاح بدرجة حرارة 70- فائقة البرودة. ويعدّ ذلك تجمعاً رئيسيّاً للخبرات يجمع فيه ائتلاف الأمل الجهات القيادية العالميّة في مجال الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.

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