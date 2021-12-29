مسؤولون في الإمارة: الموازنة تجسد رؤية القيادة في تحقيق الازدهار

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون في الشارقة أن الموازنة العامة للشارقة لعام 2022، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تؤكد أن الشارقة ماضية في خططها التنموية والتطويرية الطموحة في شتى المجالات، مشيرين إلى أنها تجسد الرؤية الثاقبة للقيادة في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

ازدهار

وذكر عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، وتجسد الرؤية الثاقبة للقيادة في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والدعم الاستثنائي لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

اهتمام

وقال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 34.4 مليار درهم وتعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، دليل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن، وحرصها الدائم على توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاهية لأبناء الشارقة.

خارطة

وأشار سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة تمثل خارطة طريق وخطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة عنوانها التقدم والازدهار تمضي فيها إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل وتحقيق إنجازات نوعية وتعزيز مسارها التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات.

مثالية

وأكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 جاءت مثالية في توزيع مخصصاتها، كما جسدت حرص القيادة بأن الأولويات الرئيسية دوماً لبناء الإنسان وتنمية المجتمع وإسعاد الناس، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز