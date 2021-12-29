تخريج 1014 مشاركاً في «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفل صندوق الوطن افتراضياً عبر منصة «زووم» بتخريج 3 دفعات من المشاركين في «المبرمج الإماراتي» بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وهند باقر مدير عام صندوق الوطن، والجهات الداعمة للبرنامج: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة الدار العقارية.

وجرى خلال الحفل تخريج 1014 مشاركاً توزعوا على 600 طالب وطالبة في مدينة الظفرة ممن شاركوا في المرحلة الأساسية التي تعد مدخلاً لتعلم البرمجة، و200 طالب وطالبة من الظفرة و214 طالباً من المشاركين في المرحلة المتقدمة في دبي، والشارقة وأم القيوين.

وأثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على الاهتمام الذي يوليه الخريجون لمثل هذا البرنامج، وحرصهم على اكتساب المعارف والخبرات، التي من شأنها تأهيلهم للعب دور فعال في مسيرة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها وتعزيز ريادتها عالمياً في المجالات.

وقال: تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستثمار في بناء القدرات والكفاءات، وهو نهج ثابت وراسخ أرسى دعائمه المؤسسون. وتؤمن القيادة الرشيدة بأن إعداد جيل من العلماء والقادة المؤهلين القادرين على مواصلة التقدم بخطى ثابتة، في جميع المجالات وعلى كافة المؤشرات، يمثل نقطة البداية الصحيحة لصناعة مستقبل أفضل والوصول إلى المركز الأول.

وهنأ معاليه الخريجين راجياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية والمهنية، ودعاهم إلى العمل على توظيف مهاراتهم وخبراتهم بالشكل الأمثل، الذي من شأنه تعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم، ودفع مسيرة تقدم دولتهم وازدهارها.

مسيرة التنمية

ومن جانبها قالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: احتفالنا بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات والمواهب يمثل إضافة مميزة إلى إنجازات صندوق الوطن، الذي يسهم بفعالية كبيرة في تأهيل أجيال من قادة المستقبل ممن سيواصلون مسيرة التنمية والتقدم والازدهار لدولتنا لضمان مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.

وأشادت باقر بالدعم الذي يقدمه شركاء صندوق الوطن، وقالت: إنهم جسدوا نموذجاً مشرّفاً للشراكة المثلى، والتعاون الوثيق من أجل بناء قدراتنا، وصقل مهارات وتعزيز مواردنا لتكون المحرك الرئيس في تسريع وتيرة انتقالنا إلى اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإبداع والابتكار.

بيئة محفزة

وبهذه المناسبة قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: تفخر أدنوك بتعاونها مع صندوق الوطن من خلال دعم جهود ومبادرات الصندوق التي تهدف إلى توفير بيئة محفزة لطلاب وطالبات المدارس تمكنهم من تطوير قدراتهم واكتساب مهارات وخبرات متقدمة في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة.

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