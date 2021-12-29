«ابتسم.. الأمور سهلة» حملة للتعريف بالخدمات الرقمية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مكتب الشارقة الرقمية حملة «ابتسم.. الأمور سهلة»، للتعريف بالخدمات التي توفرها منصة «الشارقة الرقمية» وتطبيقها الذكي الجديد في خطوة نوعية تعزز مساعي الإمارة في التطوير المستمر لجودة حياة المجتمع المحلي ومختلف القطاعات من خلال العمل على توفير مبادرات وحلول متطورة لخدمة المجتمع بطريقة ميسرة وفعالة، وتوفير بنية تحتية رقمية عالية المستوى.

وتخاطب «ابتسم.. الأمور سهلة» المواطنين والمقيمين والزوار على مختلف توجهاتهم واحتياجاتهم لتقول: يمكنكم اليوم إتمام الخدمات والمعاملات الحكومية والخاصة في الإمارة بسلاسة وسرعة في بضع دقائق، وعبر تسجيل دخول واحد إلى منصة «الشارقة الرقمية» أو تطبيقها الذكي.

وتتيح المنصة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي الذي أطلقه مكتب الشارقة الرقمية في نوفمبر العام الجاري في المرحلة الحالية، إنجاز أكثر من 40 خدمة تقدمها 11 جهة حكومية وخاصة، تشمل خدمات الأعمال، والعقارات إلى جانب الخدمات الاجتماعية والمواصلات والمرافق وغيرها من الاحتياجات الحياتية اليومية لمستخدميه من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وزوار.

وبهذه المناسبة قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية: بإطلاق منصة وتطبيق «الشارقة الرقمية» تكون الشارقة قد حققت نقلة مهمة في مسيرة بناء مجتمعها الرقمي، فالتطبيق يضع عدداً من الخدمات أمام الجمهور التي يمكن إتمامها من خلال نافذة واحدة، وبهذا نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة من استثمار التقنيات الحديثة لتسهيل حياة الجمهور ودعم النمو والاستدامة في الإمارة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والعيش والزيارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز