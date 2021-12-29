«زايد العليا» تعزز خدماتها التأهيلية للمنتسبين

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز ريلاكس هيلث ميدكال سنتر، بهدف ترسيخ شراكة استراتيجية بينهما، وتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية لمنتسبي المؤسسة، ويقدم بموجبها المركز خدمات العلاج الوظيفي والطبيعي والنطق للطلبة منتسبي المؤسسة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة، عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، وعن مركز ريلاكس هيلث ميدكال سنتر بخيت العامري، مالك المركز الطبي، وذلك في مقر المؤسسة.

وبموجب المذكرة يتم تحويل حالات أصحاب الهمم المحتملة والأطفال الذين هم تحت خطر الإصابة بالإعاقة لاحقاً من المركز إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنها حالات احتمالية طيف التوحد من فئة الرّضع، والربط الإلكتروني بين الجانبين للاطلاع على التقارير والخطط العلاجية، إضافة إلى التشاور والتنسيق بانتظام بين الجانبين من خلال تنفيذ جميع الخدمات والبرامج التأهيلية والعلاجية لأصحاب الهمم، والعمل وفق الإمكانات المتاحة للطرفين على توفير حاجة الطرف الآخر من الدورات التدريبية المجانية، لإعداد الموظفين، وفي المجالات التي يتفق عليها.

وتسمح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمنتسبي ريلاكس هيلث ميدكال سنتر استخدام المرافق العلاجية المتخصصة في مقر مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل كالمسبح العلاجي والغرفة الحسية.

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