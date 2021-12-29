«أكاديمية أبوظبي» تطلق برنامج «الكيرك باترك»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، عن إطلاق برنامج «الكيرك باترك للمستويات الـ 4 لقياس أثر التدريب»، والذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لاكتساب فهم عميق لمنهجية «الكيرك باترك» المعتمدة عالمياً لتقييم نتائج برامج التعلم والتدريب، إلى جانب تعلم كيفية تطبيقها في برامج التعلم والتنمية.

جهود

ويأتي البرنامج في إطار جهود الأكاديمية الرامية إلى تطوير البرامج التدريبية الرامية إلى تعزيز كفاءات موظفي حكومة أبوظبي وصقل مهاراتهم التخصصية، إذ يتيح نموذج «الكيرك باترك» الذي يعتمد عليه البرنامج، معياراً مهماً للاستفادة من استثمار المهارات المهنية والتحقق منها، كما يتيح البرنامج الفرصة للمشاركين للتعرف على المستويات الـ 4 للتقييم، حيث سيتم تسليمهم كتيباً يتضمن مجموعة من النماذج والأمثلة التي يمكنهم استخدامها لبناء أدوات خطة التقييم المدمجة الخاصة بهم واكتساب معرفة كاملة بما تقيسه كل مرحلة.

ويستكشف البرنامج أهمية التقييم في نجاح التدريب، كما يوفر فرصاً للمشاركين للاطلاع على دراسات حالة وقصص نجاح لشركات استخدمت النموذج بفاعلية، مما يسهم في تعليمهم التقنيات اللازمة التي تمكنهم من اختيار مصادر التدريب الفاعلة.

وقال محمد غياث، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: تسعى أكاديمية أبوظبي الحكومية لتطبيق أحدث التقنيات في تقييم عمليات التدريب لتزويد موظفي حكومة أبوظبي بأفضل أدوات التعلم والتطوير المتاحة.

وأضاف: تسرنا إضافة هذا البرنامج إلى محفظة مبادرات التعلم والتنمية المتنوعة التابعة للأكاديمية والتي نسعى من خلالها لتمكين موظفي حكومة أبوظبي ودعمهم بالمهارات التخصصية اللازمة.

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