«طرق دبي» تزيد عدد مواقف المركبات لمرتادي شاطئ جميرا

المصدر: (دبي - البيان)

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رفعت هيئة الطرق والمواصلات السعة الإجمالية لعدد مواقف المركبات لمرتادي شاطئ جميرا إلى 307 مواقف خاضعة للرسوم في منطقتي جميرا وأم سقيم.

وتوزعت مواقف المركبات على أربع ساحات امتدت على طول شاطئ جميرا، لخدمة مرتادي المنطقة، وتسهيل وصولهم لمرافق الشاطئ والممشى من مسافات قريبة من مواقف المركبات.

وعملت هيئة الطرق والمواصلات خلال الأسابيع الأخيرة ضمن خططها التوسعية في عدد مواقف المركبات على إضافة مواقف جديدة ورصف وتجهيز وتوسعة مساحات المواقف في منطقتي جميرا 3 وأم سقيم ليصل مجموع عدد المواقف إلى 307 مواقف موزعة على أربع ساحات.

وضمت الساحة الأولى والثانية في منطقة جميرا الثالثة 157 موقفاً، وشملت الساحة الثالثة في منطقتي أم سقيم الأولى والثانية 93 موقفاً، واحتوت الساحة الرابعة في منطقة أم سقيم الثالثة 57 موقفاً.

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