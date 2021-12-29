ندوات توعوية بـ«الوطني للتأهيل» في أبوظبي حول «التربية الوالدية»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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نظّم المركز الوطني للتأهيل مؤخراً سلسلة من الندوات التوعوية الافتراضية ضمن برنامج متخصص يحمل عنوان «مهارات التربية الوالدية»؛هدفت إلى تعزيز قدرة الآباء على التعامل مع أبنائهم ووقايتهم من أية مخاطر قد تحيط بهم سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي، بما في ذلك الإدمان.

وقُدّمت الندوات عبر تقنيات الاتصال المرئي على مدار شهر كامل من قبل أخصائيين في التثقيف الصحي وعلم النفس من العاملين في المركز، وناقشت مواضيع مختلفة بما في ذلك «التواصل الأسري»، كما ناقشت السلسلة موضوع «الرقابة الوالدية» بهدف تعريف الآباء على أسس وكيفية إدارة رقابة الأبناء بصورة صحية وسليمة خاصة في مرحلة المراهقة، وتعزيز شعور الرقابة الذاتية لدى الأبناء.

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