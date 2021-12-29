ضاحي خلفان يشهد عرساً جماعياً بمشاركة 50 عريساً

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، العرس الجماعي الثاني لـ50 عريساً من موظفي شرطة دبي، وذلك في صالة عبيد الحلو للحفلات بدبي، وذلك احتفالاً بالعيد الخمسين للاتحاد.

حضر حفل العرس الجماعي الثاني الذي نظمته شرطة دبي وأسرة المرحوم عبيد الحلو، اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وأسرة المرحوم عبيد الحلو وذوي العرسان ونخبة من الشخصيات المجتمعية والإعلامية.

وبارك معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، للعرسان زواجهم، مثمناً جهود شرطة دبي الرامية لتحقيق السعادة والاستقرار لشباب الوطن بالشراكة مع أسرة المرحوم عبيد الحلو، ومؤكداً معاليه بأن الأعراس الجماعية تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار النفسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب، وتقيهم الوقوع في إشكاليات البذخ والقروض والديون وهم في مقتبل حياة جديدة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة يسودها الاستقرار والتماسك.

وشكر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أسرة المرحوم عبيد الحلو على هذه المبادرة الكريمة وهي دائماً ما تقوم بمثل هذه المبادرة التي تصعب في مصلحة وخدمة المجتمع.

إسعاد الموظفين

بدوره، هنّأ معالي الفريق عبد الله خليفة المري، العرسان على زواجهم، مؤكداً حرص شرطة دبي على إسعاد موظفيها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، خاصة وأنهم مقبلون على حياة جديدة تصاحبها مسؤوليات جمة، منوهاً بأن الأعراس الجماعية ترسخ قيم التكافل الاجتماعي، وتدعم توجهات القيادة الرشيدة الداعية لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي بعيداً عن مظاهر البذخ والإسراف، ومساندة شباب الوطن ليتمكنوا من بناء أسرة قوية قادرة على العطاء والمساهمة في تنمية الدولة.

وشكر معالي الفريق عبد الله المري، أسرة المرحوم عبيد الحلو لتعاونها مع شرطة دبي في تنظيم العرس الجماعي وهي دائماً ما تسهم في المبادرات الخيرية والإنسانية.

جهود العطاء

ومن جانبهما، قالت هنا ومريم عبيد الحلو، إن العرس الجماعي السادس الذي نظمته أسرة المرحوم عبيد الحلو والثاني لشرطة دبي، يأتي استكمالاً لجهود المرحوم الوالد عبيد الحلو الذي كان مثالاً للعطاء الإنساني والخيري وعلامة من علامات الوفاء والانتماء للمجتمع من خلال غرس الأثر الطيب ودعم الجهود.

وأضافت: «يأتي هذا الاحتفال بعد نجاح خمسة أعراس جماعية في الأعوام الماضية شاركنا فيها المجتمع صناعة السعادة ورسمنا البهجة في قلوب تستحق البهجة لنضمن لها الاستقرار وتكمل هي بدورها مسيرة النجاح للخمسين عاماً المقبلة في وطن التناغم والسعادة، كما نتوجه بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على إنجاحها لهذه المبادرة ومشاركتها بخمسين عريساً من أبنائها».

أول حفيد

وشارك في الاحتفال محمد سعيد الشامسي وهو أول حفيد للمرحوم عبيد الحلو يشارك في احتفالات العرس الجماعي الذي تنظمه الأسرة، وقال في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن العرسان «نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لكل من أسهم في إنجاح هذا العرس الجماعي السادس الذي تنظمه أسرة جدي المرحوم عبيد الحلو بالتعاون مع شرطة دبي، وأقف وقفة عرفان وامتنان لكل تلك الجهود التي سعت وبذلت خلال الشهور الماضية من أجل هذه الساعة التي نقف فيها بفرحة غامرة وسعادة صادقة، وقال باسمي وباسم جميع العرسان المتواجدين نشكر كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة الكريمة التي ضاعفت السعادة بتجمعنا وأرست مفهوم الوحدة المجتمعية في وطن يصدح بشعار «البيت متوحد».

شكر وتقدير

وهنأ بدوره اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي العرسان، مباركاً زواجهم واختيارهم للمشاركة في الأعراس الجماعية بعيداً عن مظاهر الترف والبذخ، موجهاً شكره وتقديره لأسرة المرحوم عبيد الحلو، التي طالما سارعت إلى فعل الخير والمبادرة بالأعمال الإنسانية ومواكبتها لتوجهات الدولة في دعم الأسرة والشباب والحرص على تحقيق التماسك المجتمعي في أوجه مختلفة، مؤكداً أن العرس الجماعي نُظم وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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