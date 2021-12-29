طقس غائم مع فرصة لسقوط أمطار اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/‏س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والمد الثاني عند الساعة 21:03 والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:41، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب.

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