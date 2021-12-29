873 مسعفاً و219 مركبةً لتغطية 83 فعالية لرأس السنة بدبي

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن خطة شاملة لتغطية احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك تزامناً مع الاحتفالات غير المسبوقة التي ستشهدها دبي بعد مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد 19» التي تشهدها الدولة وارتفاع نسبة المطعمين ضد فيروس كورونا إلى أكثر من 92%، وهي النسبة الأعلى عالمياً. وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان»: إن الخطة التي وضعتها المؤسسة تعتبر غير مسبوقة وتغطي كل مناطق دبي التي ستشهد فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك تحسباً لأي طارئ، لافتاً إلى تخصيص 219 مركبة إسعاف و873 مسعفاً و60 متطوعاً و35 مشرفاً لتغطية 83 فعالية ستشهدها مختلف مناطق دبي، وذلك على النحو التالي: دبي مول 6 مركبات إسعاف و16 مسعفاً، والقرية العالمية مركبتي إسعاف ودراجتين كهربائيتين ومركبتي غولف و12 مسعفاً، فيما ستشمل تغطية دبي فستيفال سيتي 3 مركبات إسعاف و10 مسعفين.

وأما الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي هذا العام «إكسبو 2020 دبي» فتشمل 9 مركبات إسعاف وباص إسعاف ووحدة للدعم الميداني، و88 فني طب طارئ، و6 دراجات كهربائية، و6 مركبات غولف، و8 مركبات مستجيب أول، ومخزن طبي متنقل.

وأضاف: إن إسعاف دبي سيكون متواجداً أيضاً في المناطق الحيوية الأخرى وتم تخصص 6 مركبات إسعاف و16 مسعفاً في كل من: زعبيل دبي مول ونخلة جميرا، والقرية العالمية وبرج العرب و«جي بي ار» و«عين دبي» و«دون تاون». وفي منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد «برج خليفة» فتشمل 15 مركبة إسعاف موزعة على 145 نقطة إسعافية بمعدل 200 متر بين النقطة والأخرى لتغطية أكبر عدد منها، وتم تخصيص 5 سيارات مستجيب أول و6 دراجات بين الهوائية والكهربائية، وباص إسعاف كبير، ووحدة للدعم الميداني.

وبين الدراي أنه تم تخصيص 11 نقطة إسعاف إضافية تم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة مثل جبل علي وبر دبي والمناطق الخارجية وديرة، ويصل عدد مركبات الإسعاف المخصصة لهذه المناطق 13 في الميدان من دون الفعاليات ومجموع الطاقم الطبي 600 ومجموع المشرفين 25 مشرفاً.

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