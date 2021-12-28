رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيسة اليونان بوفاة كارلوس بابولياس

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية في وفاة فخامة كارلوس بابولياس الرئيس الأسبق للجمهورية اليونانية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو.

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