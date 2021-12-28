النائب العام للدولة يبحث مع سفير كازاخستان التعاون القضائي والقانوني بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولـة في مكتبه في أبوظبي اليوم ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني، وتنمية آفاق العمل المشترك.

ووجه سفير جمهورية كازاخستان الدعوة رسميا للنائب العام لدولة الإمارات لزيارة كازاخستان.

حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار علي سعيد الكندي، والاستاذ سيف القمزي مدير مكتب النائب العام.

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